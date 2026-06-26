井手上漠、美スタイル際立つビキニショット公開「異次元スタイル」「脚長すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの井手上漠が6月24日、自身のInstagramを更新。ビキニショットを公開した。
【写真】23歳ジェンダーレスモデル「脚長すぎ」ビキニショット
井手上は「あと何色の感動に出会えるんだろう。それが少しだけ、生きる理由になる旅でした」とコメントし、旅行ショットを複数枚投稿。ヤシの木の下やプールで美しいボディラインが際立つ花柄のビキニを着用した姿を披露している。
投稿ではそのほか、黒いタートルネックトップスや青いキャミソールドレスを着用してポーズを決めたショットなども公開されている。
この投稿に、ファンからは「異次元スタイル」「脚長すぎ」「人魚姫に見えた」「ため息が出る綺麗さ」「可愛くてかっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳ジェンダーレスモデル「脚長すぎ」ビキニショット
◆井手上漠、美スタイル際立つビキニ姿公開
井手上は「あと何色の感動に出会えるんだろう。それが少しだけ、生きる理由になる旅でした」とコメントし、旅行ショットを複数枚投稿。ヤシの木の下やプールで美しいボディラインが際立つ花柄のビキニを着用した姿を披露している。
投稿ではそのほか、黒いタートルネックトップスや青いキャミソールドレスを着用してポーズを決めたショットなども公開されている。
◆井手上漠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「異次元スタイル」「脚長すぎ」「人魚姫に見えた」「ため息が出る綺麗さ」「可愛くてかっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】