ヤバTありぼぼ「紫シャン失敗界隈」斬新ヘア披露「メッシュカラーみたいで良いかも」「なんだかオシャレ」
【モデルプレス＝2026/06/26】3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さん（通称：ヤバT）のベース・ボーカルのありぼぼが6月24日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】バンド美女ボーカル「なんだかオシャレ」紫シャン失敗斬新ヘア
ありぼぼは「＃紫シャン失敗界隈」などとハッシュタグを付け、リール動画を投稿。ハイトーンのシルバーカラーの髪に紫がかったヘアスタイルを公開した。根元にだけ紫色がついた斬新なヘアカラーとなっている。
この投稿に「メッシュカラーみたいでいいかも」「なんだかオシャレ」「紫シャンプー失敗するの分かります」「真顔で踊ってるの可愛い」「これはこれで好きかも」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】バンド美女ボーカル「なんだかオシャレ」紫シャン失敗斬新ヘア
◆ありぼぼ、紫シャンプー失敗
ありぼぼは「＃紫シャン失敗界隈」などとハッシュタグを付け、リール動画を投稿。ハイトーンのシルバーカラーの髪に紫がかったヘアスタイルを公開した。根元にだけ紫色がついた斬新なヘアカラーとなっている。
◆ありぼぼの投稿に反響
この投稿に「メッシュカラーみたいでいいかも」「なんだかオシャレ」「紫シャンプー失敗するの分かります」「真顔で踊ってるの可愛い」「これはこれで好きかも」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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