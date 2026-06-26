山本舞香、ピンク髪披露「出逢って10年」人気モデルとの思い出ショットに「アニメキャラみたい」「似合ってます」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の山本舞香が6月24日、Instagramを更新。モデルの大社カリンとの思い出ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】28歳人気女優「アニメキャラみたい」ピンク髪披露
山本は「出逢って10年。おもいでたくさん。良い思い出もその逆も沢山沢山共有してるね」とつづり、大社の誕生日を記念した思い出写真を複数枚投稿。鏡越しで撮った2ショットなどを公開した。山本は、綺麗に染まったピンク髪を披露している。
この投稿に「可愛すぎます」「2人の友情が尊い」「素敵な写真ですね」「楽しそうなのが伝わる」「ピンク髪似合ってます」「アニメキャラみたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳人気女優「アニメキャラみたい」ピンク髪披露
◆山本舞香、ピンク髪披露
山本は「出逢って10年。おもいでたくさん。良い思い出もその逆も沢山沢山共有してるね」とつづり、大社の誕生日を記念した思い出写真を複数枚投稿。鏡越しで撮った2ショットなどを公開した。山本は、綺麗に染まったピンク髪を披露している。
◆山本舞香の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎます」「2人の友情が尊い」「素敵な写真ですね」「楽しそうなのが伝わる」「ピンク髪似合ってます」「アニメキャラみたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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