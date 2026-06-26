2児の母・木村文乃、ヒラメの蒸し焼きなど子どもへの料理披露「和食良いですね」「食べやすそう」
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の木村文乃が6月24日、自身のInstagramを更新。子どもへの手作り料理を披露した。
【写真】38歳ママ女優「食べやすそう」ヒラメの蒸し焼きなど子どもへの料理
木村は「チビうさごはん」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を複数枚投稿。ヒラメの出汁蒸し焼きや、わかめの味噌汁、白胡麻ごはんなどの手作りの和食や、ブルーベリー、マスカットといったデザートも公開している。器に綺麗に盛り付け、サラダやヒラメの蒸し焼きも子どもが食べやすいようにカットされている。
この投稿に「美味しそう」「和食いいですね」「食べやすそう」「野菜たっぷりですね」「栄養バランスもバッチリ」「豪華なプレートです」など反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「食べやすそう」ヒラメの蒸し焼きなど子どもへの料理
◆木村文乃、愛情たっぷりの和食料理
木村は「チビうさごはん」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を複数枚投稿。ヒラメの出汁蒸し焼きや、わかめの味噌汁、白胡麻ごはんなどの手作りの和食や、ブルーベリー、マスカットといったデザートも公開している。器に綺麗に盛り付け、サラダやヒラメの蒸し焼きも子どもが食べやすいようにカットされている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「和食いいですね」「食べやすそう」「野菜たっぷりですね」「栄養バランスもバッチリ」「豪華なプレートです」など反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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