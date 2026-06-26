ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」が２４日に放送された。

この日は、モグライダー・ともしげの人間性の検証を兼ねた「クイズともしげ」を進行。ともしげと親交の深いウエストランド・井口浩之、きしたかの・高野正成、三四郎・小宮浩信、みなみかわを解答者に迎え、２週間に渡って、ともしげの行動を隠し撮りした様子をクイズにした。

偽ＡＤを仕掛け人にしたドッキリからも問題。「仲良くなったＡＤが楽屋泥棒で自分の財布から金を抜いている所を見たともしげはどうした？」を出題した。

偽ＡＤの盗難現場に直面すると、ともしげは「え？え？え？お、お金盗ってる？」と混乱。偽ＡＤが「すみません、すみません…」と謝罪しながら財布の中身を返すと、ともしげは「まあ、お金返してくれたし。別に何も見てなかったし…。俺も（財布を）置いてちゃったから。不用意に」と答えた。

つづけて、ともしげは「お金困ってる？」と聞いた。偽ＡＤが「給料が安くて…。すみません…」と答えると、ともしげは返してもらった財布から全額抜いて「持って行っていいよ。タクシー代か何かに使って」と偽ＡＤに手渡した。

スタジオで見守っていたヒコロヒーは「優しい！でも怖い…」と驚がく。フットボールアワー・後藤輝基は「優しいんかな？」と首をひねった。ともしげの相方・芝大輔も「ねえ？そこなんですよ…」と、うなずいた。

正解は井口と高野。井口は「（ともしげは）くれるんだよ。とにかく、配るから…」と話していた。