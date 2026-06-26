台風7号や台風8号が接近する前から、本州付近は梅雨前線の影響で記録的な大雨になっています。きょう26日（金）午後も、西〜東日本は大雨が続くでしょう。あす27日（土）には、ダブル台風が関東を直撃する可能性が高くなっています。

【CGを見る】26日〜27日正午まで「雨と風の予想」

関東は大雨ピークが3回ありそう

きょう午後も西〜東日本は梅雨前線の影響で大雨が続き、特に夕方以降は四国の太平洋側から関東付近で雨足が強まりそうです。線状降水帯が発生することも考えられます。関東はきょう夕方から夜遅くが1回目の大雨のピークでしょう。

台風8号のち台風7号が直撃へ

あすになると、2個の台風が関東を直撃する見通しです。まずは、台風8号があす朝から昼前にかけて関東に最も接近し、上陸するおそれがあります。この時間が関東は2回目の大雨のピークになりそうです。

あす午後になると、台風8号は東の海上に抜けていきますが、今度は夕方から夜遅くにかけて台風7号が関東周辺に近づいてくるでしょう。台風7号も上陸するおそれがあり、関東は3回目の大雨のピークになりそうです。

土砂災害や道路の冠水などに厳重警戒

あす午後9時までの36時間に降る雨の量は、多い所で紀伊半島から関東にかけて200ミリ以上の大雨が予想されています。土砂災害、河川の氾濫、低地の浸水や道路の冠水などに厳重な警戒が必要です。



関東の皆さんは、あすは不要不急の外出は控えた方がいいでしょう。

きょう26日（金）の各地の予想最高気温

＜きょう26日（金）の各地の予想最高気温＞

札幌：23℃ 釧路：17℃

青森：22℃ 盛岡：23℃

仙台：25℃ 新潟：26℃

長野：25℃ 金沢：25℃

東京：26℃ 名古屋：27℃

大阪：26℃ 岡山：24℃

広島：23℃ 松江：23℃

高知：28℃ 福岡：23℃

鹿児島：29℃ 那覇：30℃