見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の25日に放送された第64回の平均世帯視聴率が8・9％（関東地区）だったことが26日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第48回の16・9％。平均個人視聴率は4・7％だった。

第64回については、25日午前7時30分ごろに岩手県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生したことを受け、午前8時帯の放送は休止となっていた。ドラマの公式サイトでは「放送時間変更のお知らせ」とした上で、「『風、薫る』第64回は6月25日（木）［総合］午後0:45から放送予定です」と報告されていた。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。

あらすじは、ある日、喜代（菊池亜希子）が病院にやってきて、りん（見上愛）や多江（生田絵梨花）たちは久しぶりの再会を喜ぶが、喜代はツヤ（東野絢香）の様子を気にする。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会い…。