【「次にくるマンガ大賞 2026」投票受付開始】 6月26日11時～7月13日11時 投票受付

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KADOKAWAは「次にくるマンガ大賞 2026」にエントリーした作品への投票を、「コミックス部門」と「Webマンガ部門」の2部門で、6月26日11時から7月13日11時まで受け付ける。

「次にくるマンガ大賞」はKADOKAWAグループが2014年に創設したユーザー参加型のマンガ賞。ユーザーから「次にくる」と思うマンガのエントリーを受け付け、その中から特に人気の高かった作品をノミネート作品として選定する。さらにノミネート作品を対象にユーザー投票を行ない、9月16日に大賞が決定される（予定）。

エントリーされているのは、2026年5月13日時点で紙雑誌またはWebをメイン媒体として連載されている作品のうち、シリーズ既刊が5巻以内、もしくは連載開始日が2025年1月1日以降の作品。

昨年はコミックス部門で「魔男のイチ」、「COSMOS」、「超巡！超条先輩」、Webマンガ部門で「サンキューピッチ」、「ケントゥリア」、「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」が選ばれた。

各部門のノミネート作品一覧には各作品へのリンクがあるので、興味があるマンガはぜひ目を通して、お気に入りの作品を投票で応援してみてはいかがだろうか。各部門で1人1回、3作品まで投票できる。

□コミックス部門エントリー作品一覧

□Webマンガ部門エントリー作品一覧