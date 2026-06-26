MEGUMI「実写化はどういう気持ち？」芥川賞作家・又吉直樹に直球質問！

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

6月22日（月）の放送では、ゲストに作家としても活躍するピース・又吉直樹とNEWS・加藤シゲアキが登場した。

番組では、MEGUMIが「自身の作品の実写化をどう思うか？」と興味深い質問をする展開になり…。

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今回はゲストに又吉と加藤が登場し、作品作りの原点など、作家ならではの多岐にわたる話題でトークが繰り広げられた。

そんななかMEGUMIは、芥川賞を受賞した小説『火花』をはじめ数々の作品が実写化されている又吉に「（自作の実写化は）どういう気持ちなんですか？」と質問した。

すると又吉は「凄い嬉しいですね」と即答し、「（小説を）僕は一人称で書いているので、主人公の視点で書いている。映像になると、主人公の目にカメラを入れているわけじゃないから（同じシーンを違う視点で見られる）」と実写化の醍醐味を説明。

たとえば、「主人公が落ち込んでいるときに、街の風景がこう見えた」という描写があった場合、実写化作品では主人公の背中ごと“ヒキの映像”で見せることもでき、そういった映像を見ると「ハッ」とさせられることを熱く語った。

さらに又吉は、この経験を経て、映像作品におけるカメラの位置がより面白く感じるようになったと明かしていた。