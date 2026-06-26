クロスＥが安い、２６年９月期業績予想を下方修正 クロスＥが安い、２６年９月期業績予想を下方修正

Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス<231A.FU>が安い。２５日の取引終了後に、２６年９月期の連結業績予想について、売上高を４６億７０００万円から３７億２５００万円（前期比１８．７％減）へ、営業利益を４億８１００万円から３億１４００万円（同４４．２％減）へ、純利益を３億１５００万円から２億１４００万円（同４４．４％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



期中に着工または売り上げ計上を見込んでいた案件の着工時期に見直しが生じ、売り上げ計上時期が翌期以降に分散する見通しとなったことや、電気・電気通信工事分野で見込んでいた公共工事案件が受注に至らなかったことなどが要因。また、中東情勢の影響などによる資材価格の高騰や人員増による人件費の増加などで原価率が上昇していることも利益を圧迫する。



出所：MINKABU PRESS