「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在で三菱重工業<7011.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



三菱重は日経平均株価が３０００円を超える急落をみせるなか下値模索が続くが、下げ幅は限定的で底堅さも発揮されている。防衛関連株はＡＩ・半導体関連に投資資金が集中するなか、総じて冴えない動きが続いていた。しかし、足もとでリターンリバーサル狙いの買いが観測され始めた。同社株は防衛のテーマでは中核に位置する銘柄でもあり、押し目買い対象として目を向ける投資家も増えているようだ。



出所：MINKABU PRESS