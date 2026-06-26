ソックス履き替えで“一時退場”強いられたMF中村敬斗「チームに迷惑を掛けてしまった」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
困惑を隠せなかった。北中米W杯グループリーグで3試合連続先発を果たしたMF中村敬斗(スタッド・ランス)が思わぬアクシデントに見舞われた。ここまで2試合で1得点1アシストを挙げ、日本の攻撃をけん引してきたが、第3戦スウェーデン戦では不本意な部分で注目を集めることになった。
中村は足がつるのを防ぐため、普段から着用している短めのソックスで試合に臨んだ。ところが前半からイバン・バートン主審に何度も注意され、後半開始直後には第4審判が森保一監督にも要求。後半15分過ぎには一時的にピッチを離れるよう命じられ、日本は10人で戦う時間を強いられた。中村はロングソックスに履き替えてピッチへ戻ったが、試合中に用具の変更を余儀なくされる異例の出来事となった。
試合後も困惑は隠せなかった。「2、3分間(ピッチから)抜けていたので、チームに迷惑を掛けてしまった。申し訳ない気持ちがあるので…。ちょっと答えづらいですね」
これまで3年ほど同じスタイルでプレーしてきただけに「いきなりあれ(ハイソックス)でやれと言われると、ちょっと戸惑いましたし、困惑はしてますね」と率直な胸の内を吐露。「第1試合、第2試合とやっていたので、何とも言えないですね。確認するしかないです」と、言葉少なに表情を曇らせた。
試合では惜しい決定機もあった。前半45分、MF前田大然のパスから右足でシュート。「狙い通りでした」と振り返りながらも、相手GKに阻まれて追加点は奪えず、「もちろん決めたかった」と悔しさをにじませた。
それでも日本は1-1で引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出。「難しい試合でしたけど、とりあえず引き分けで2位通過ということで、悪い結果ではないと思います」と受け止めつつ、「もちろん勝ちたかったし、1位通過を狙っていたんですけど、そういう日もあるかなという感じです」と前を向いた。
次はいよいよブラジルとの大一番。思わぬハプニングに見舞われた一戦を終えた中村は、「親善試合とは別の戦いになると思う。心して臨みたい」と静かに気持ちを切り替え、決勝トーナメントでの大舞台を見据えていた。
(取材・文 矢内由美子)
困惑を隠せなかった。北中米W杯グループリーグで3試合連続先発を果たしたMF中村敬斗(スタッド・ランス)が思わぬアクシデントに見舞われた。ここまで2試合で1得点1アシストを挙げ、日本の攻撃をけん引してきたが、第3戦スウェーデン戦では不本意な部分で注目を集めることになった。
中村は足がつるのを防ぐため、普段から着用している短めのソックスで試合に臨んだ。ところが前半からイバン・バートン主審に何度も注意され、後半開始直後には第4審判が森保一監督にも要求。後半15分過ぎには一時的にピッチを離れるよう命じられ、日本は10人で戦う時間を強いられた。中村はロングソックスに履き替えてピッチへ戻ったが、試合中に用具の変更を余儀なくされる異例の出来事となった。
これまで3年ほど同じスタイルでプレーしてきただけに「いきなりあれ(ハイソックス)でやれと言われると、ちょっと戸惑いましたし、困惑はしてますね」と率直な胸の内を吐露。「第1試合、第2試合とやっていたので、何とも言えないですね。確認するしかないです」と、言葉少なに表情を曇らせた。
試合では惜しい決定機もあった。前半45分、MF前田大然のパスから右足でシュート。「狙い通りでした」と振り返りながらも、相手GKに阻まれて追加点は奪えず、「もちろん決めたかった」と悔しさをにじませた。
それでも日本は1-1で引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出。「難しい試合でしたけど、とりあえず引き分けで2位通過ということで、悪い結果ではないと思います」と受け止めつつ、「もちろん勝ちたかったし、1位通過を狙っていたんですけど、そういう日もあるかなという感じです」と前を向いた。
次はいよいよブラジルとの大一番。思わぬハプニングに見舞われた一戦を終えた中村は、「親善試合とは別の戦いになると思う。心して臨みたい」と静かに気持ちを切り替え、決勝トーナメントでの大舞台を見据えていた。
(取材・文 矢内由美子)