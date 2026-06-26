途中交代時の表情に堂安律が言及「怒っていた理由がある」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
狙い通りの好連係で、ファインゴールを演出した。日本代表MF堂安律(フランクフルト)は北中米ワールドカップ・グループリーグ第3節・スウェーデン戦でFW前田大然の先制ゴールをアシスト。「ああいうプレーはまさに試合前に大然と話していた」と振り返った。
ここまでの2試合は右WBで先発したが、3試合目で右シャドーに入った。「楽しかった」と振り返る堂安は、名波浩コーチからの指示という左サイドへの移動もこなしながら、より攻撃的にプレー。「非常にやりがいを感じながらプレーしていた」。もちろん、自身の大きな持ち味でもある守備力も発揮。「日本代表の切り替えというところで、シャドーからでもいい守備をする自分の良さも出た。いい感覚があった」と手応えを口にした。
そうして迎えた後半11分に待望の先制ゴール。右サイドのDF菅原由勢のパスを堂安がフリック。さらにFW上田綺世のリターンを受けた堂安は相手の守備ラインの裏を突くスルーパスを出すと、反応した前田がGKとの1対1を冷静に制し、ゴールネットを揺らした。
「彼(前田)は足元より背後で受けたがると思っていた。違う選手だったらもう一回ワンツーして自分が潜っていった。だけど、彼が見えた瞬間に絶対に背後に行くと思った。すばらしいゴールがチームとして生まれた」。前田だけでなく、上田との阿吽の呼吸にも自画自賛。「連係もよかったし、その前のフリックの形もよかった。相手が一瞬パって止まるような感じがあった。綺麗だった」と振り返った。
グループリーグを1勝2分の無敗で突破した。初戦のオランダには2度リードされるも追いつき、チュニジアには4-0と快勝。そして強力2トップを擁するスウェーデンとも真っ向から勝負した。
「課題と収穫もあった。ただ、この新しいレギュレーションで3位通過でもいけるところを、しっかりと2位通過で突破したことにすごく価値がある。さらに、1位突破したオランダとも力負けしなかったという意味で、10回やってもこれくらいのちゃんとした内容を出せる自信もある。前回(カタール大会)のスペイン、ドイツと違う内容で突破できた自信がある」
もっとも、目標はさらに先の頂点にある。堂安は「今日の試合が終わってからも、優勝を目指しているチームだなという雰囲気がある」と仲間の姿勢に目を細める。「もちろん疲弊しているとかそういうところはあるけど、さらに次の試合で勝つために準備をしている。だから達成感みたいなものは全然まだまだみんなも持っていないのでたくましいと思いながら見ていた」。さらなる躍進に向けて力を込めた。
堂安は後半21分にピッチを下がった。その際に悔しそうな表情を見せたことに質問が及ぶと、「それについてちょっと言いたくて」と言及。「(森保一)監督にも怒っていない。ちょっと怒っていた理由がある。大会が終わったら話すので、それだけは違うと書いてください」と強調した。
(取材・文 石川祐介)
狙い通りの好連係で、ファインゴールを演出した。日本代表MF堂安律(フランクフルト)は北中米ワールドカップ・グループリーグ第3節・スウェーデン戦でFW前田大然の先制ゴールをアシスト。「ああいうプレーはまさに試合前に大然と話していた」と振り返った。
ここまでの2試合は右WBで先発したが、3試合目で右シャドーに入った。「楽しかった」と振り返る堂安は、名波浩コーチからの指示という左サイドへの移動もこなしながら、より攻撃的にプレー。「非常にやりがいを感じながらプレーしていた」。もちろん、自身の大きな持ち味でもある守備力も発揮。「日本代表の切り替えというところで、シャドーからでもいい守備をする自分の良さも出た。いい感覚があった」と手応えを口にした。
「彼(前田)は足元より背後で受けたがると思っていた。違う選手だったらもう一回ワンツーして自分が潜っていった。だけど、彼が見えた瞬間に絶対に背後に行くと思った。すばらしいゴールがチームとして生まれた」。前田だけでなく、上田との阿吽の呼吸にも自画自賛。「連係もよかったし、その前のフリックの形もよかった。相手が一瞬パって止まるような感じがあった。綺麗だった」と振り返った。
グループリーグを1勝2分の無敗で突破した。初戦のオランダには2度リードされるも追いつき、チュニジアには4-0と快勝。そして強力2トップを擁するスウェーデンとも真っ向から勝負した。
「課題と収穫もあった。ただ、この新しいレギュレーションで3位通過でもいけるところを、しっかりと2位通過で突破したことにすごく価値がある。さらに、1位突破したオランダとも力負けしなかったという意味で、10回やってもこれくらいのちゃんとした内容を出せる自信もある。前回(カタール大会)のスペイン、ドイツと違う内容で突破できた自信がある」
もっとも、目標はさらに先の頂点にある。堂安は「今日の試合が終わってからも、優勝を目指しているチームだなという雰囲気がある」と仲間の姿勢に目を細める。「もちろん疲弊しているとかそういうところはあるけど、さらに次の試合で勝つために準備をしている。だから達成感みたいなものは全然まだまだみんなも持っていないのでたくましいと思いながら見ていた」。さらなる躍進に向けて力を込めた。
堂安は後半21分にピッチを下がった。その際に悔しそうな表情を見せたことに質問が及ぶと、「それについてちょっと言いたくて」と言及。「(森保一)監督にも怒っていない。ちょっと怒っていた理由がある。大会が終わったら話すので、それだけは違うと書いてください」と強調した。
(取材・文 石川祐介)