「絶対」ではなかった首位通過…2位通過でのヒューストン行きに森保監督「移動や環境はポジティブ」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
引き分けでの2位通過という結果に満足している部分もあった。負ければ3位通過となる可能性が高かった中、引き分け以上で自力での2位以内確定という条件を達成した日本代表の森保一監督は試合後の会見で「2位通過は、3位となって他力で上がるよりも全然いい結果かなと思っている」と指摘。「グループリーグを自力で突破するということを今大会も続けることができて、選手がよく頑張っれくれたと思うし、日本サッカーが確実に成長していることを日本のサッカーファミリーの皆さんと共有できればと思う」と、3大会連続5回目の決勝トーナメント進出を素直に喜んだ。
大量得点で勝てば首位通過の可能性はあったが、そこへのこだわりは決して大きくなかった。前日会見では「目指すべきことで言うと、勝ちたいと思うし、1位通過したいと思っている」と話していたが、この日は「やるからには勝って一番を目指すということで皆さんの前では話していた」と説明。前日の時点で「1位通過を目指したい気持ちはあるが、大量得点を狙いに行ってチームのバランスを崩したり、選手起用を変えてチームのやっていることが逆にバラバラになることのほうがリスクかなと思う」とも話していたが、この日は「1位通過でモンテレイは絶対ということでなく」と認めた。
首位通過の場合、対戦相手はC組2位のモロッコで、会場はメキシコのモンテレイ。2位通過の場合、対戦相手はC組1位のブラジルだが、会場はダラスと同じように空調設備が完備されているヒューストンとなる。事前キャンプを張り、グループリーグ第2戦のチュニジア戦を戦ったモンテレイに地の利はあるが、移動や時差、高温多湿の気候など環境面を考えれば、ヒューストンのほうがコンディション調整がやりやすいのは確かだった。
「モンテレイに行くと高温多湿、そして長距離移動ということがある。移動やプレーの環境としてはポジティブに捉えている」。結果として2位通過でヒューストンに決まったことを前向きに受け止める指揮官は「少しでもいい状態で選手が力を出せるようにコンディション調整していきたい」と力説した。
「アメリカ、カナダ、メキシコ開催の大会で、ここからのW杯も複数の国で開催される。移動や気候、時差すべての環境を制して勝ち上がっていかないといけない。対戦相手だけでなく、環境克服も勝利のための大きなポイントかなと思う。早くから準備していることを生かしていきたい」。昨年3月のW杯出場決定から1年余り。あらゆる可能性、シチュエーションを想定し、準備を進めてきた。2位通過でヒューストンは、その中でも理想に近いルートだったはず。相手はブラジル。強敵であるのは間違いないが、すべての知見と準備を結集し、森保ジャパンはサッカー王国に挑む。
(取材・文 西山紘平)
引き分けでの2位通過という結果に満足している部分もあった。負ければ3位通過となる可能性が高かった中、引き分け以上で自力での2位以内確定という条件を達成した日本代表の森保一監督は試合後の会見で「2位通過は、3位となって他力で上がるよりも全然いい結果かなと思っている」と指摘。「グループリーグを自力で突破するということを今大会も続けることができて、選手がよく頑張っれくれたと思うし、日本サッカーが確実に成長していることを日本のサッカーファミリーの皆さんと共有できればと思う」と、3大会連続5回目の決勝トーナメント進出を素直に喜んだ。
首位通過の場合、対戦相手はC組2位のモロッコで、会場はメキシコのモンテレイ。2位通過の場合、対戦相手はC組1位のブラジルだが、会場はダラスと同じように空調設備が完備されているヒューストンとなる。事前キャンプを張り、グループリーグ第2戦のチュニジア戦を戦ったモンテレイに地の利はあるが、移動や時差、高温多湿の気候など環境面を考えれば、ヒューストンのほうがコンディション調整がやりやすいのは確かだった。
「モンテレイに行くと高温多湿、そして長距離移動ということがある。移動やプレーの環境としてはポジティブに捉えている」。結果として2位通過でヒューストンに決まったことを前向きに受け止める指揮官は「少しでもいい状態で選手が力を出せるようにコンディション調整していきたい」と力説した。
「アメリカ、カナダ、メキシコ開催の大会で、ここからのW杯も複数の国で開催される。移動や気候、時差すべての環境を制して勝ち上がっていかないといけない。対戦相手だけでなく、環境克服も勝利のための大きなポイントかなと思う。早くから準備していることを生かしていきたい」。昨年3月のW杯出場決定から1年余り。あらゆる可能性、シチュエーションを想定し、準備を進めてきた。2位通過でヒューストンは、その中でも理想に近いルートだったはず。相手はブラジル。強敵であるのは間違いないが、すべての知見と準備を結集し、森保ジャパンはサッカー王国に挑む。
(取材・文 西山紘平)