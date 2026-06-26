太もも裏違和感も「身体が壊れても関係ないと」板倉滉、森保監督の緊急交代決断に「感謝したい」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦で前半途中に交代した日本代表DF板倉滉(アヤックス)が試合後、報道陣の取材に応じ、前半途中に太もも裏に違和感を覚えていたことを明かした。板倉自身は「やれる感じはあった」というが、森保一監督が交代を決断。板倉は「監督に感謝したい」と思いを口にした。
板倉によると、ベンチに違和感を申し出たのは前半23分ごろに取られるハイドレーションブレイク後のことだった。板倉は「全然やれる感じではあった」というが、万が一重い負傷につながった場合、交代選手がウォーミングアップなしでピッチに立たなければならないという事態を避けるための配慮だったという。
「常に共有しておかないといけない。急にダメになって代わって、ウォーミングアップもできていない状態というのは交代選手も難しい入りになる。(自分がプレーするのは)ハーフタイムまでということで意識して、ベンチの選手もそこまでにウォーミングアップできると思ったので、そういう意味で共有していた」
一方、森保監督はすぐさま交代に動き、前半39分ににDF谷口彰悟(シントトロイデン)を投入した。板倉は走ってピッチを後にし、症状が重くならないうちにプレーを中止。「全然やれる感じではあった中で、大事に至る前にということで代えてくれた。自分としてはそんなにひどい状態では全くないので、次の試合に向けてできることをしないといけない」と決勝トーナメントを見据えられるコンディションでの交代となった。
キャプテンマークをMF堂安律(フランクフルト)に託した際には「入りも良かったし、途中まで試合の状態は良かったので『律、このまま行けよ』と伝えた」と板倉。谷口の貢献もあり、大きな動揺なくハーフタイムを迎え、板倉は「あそこで交代枠を一つ使ってしまったのは申し訳ない思いがあるし、途中から出た彰悟さんも難しい入りにしてしまったけど、あれだけ集中して入ってくれて頼もしい」と感謝を口にした。
トップダウンでもなく、ボトムアップでもない、選手と監督がフラットにコミュニケーションを取った結果の交代劇。板倉はその決断をした森保監督にも「感謝したい」と語った。
「どんな身体になろうと戦う準備はもちろんできているし、そのつもりではあった。選手自身は自分もそうだし、他の選手たちも同じ状況だったら『やれる』ということで続けると思うし、自分もそんな感じだった。この大会がもっと悪化させて終わってしまうのか、ここで止めておくのかはなかなか自分の判断では難しい。自分はやりたい一心だし、チームのために戦いたいという一心で、身体が壊れても関係ないと思っていたけど、監督がその前にということで代えてくれたのは感謝したい」
チームは1-1の引き分けに終わり、グループ首位通過こそ逃したが、自国開催以外では史上初めて無敗でのグループリーグ突破を達成。大会初戦の3日前に前任のMF遠藤航キャプテンの離脱が決まった後、大役を引き継いだ新キャプテンが日本サッカーの歴史を一歩進める快挙に導いた。
「自分で何かをやったかと言われたらそういうのはない。チーム全員で戦った結果が出ている。誰一人自分のためにというだけの選手はいない。もちろん自分のためにはやりつつも、チームのためにというのが第一にあるのがあるのはプレーを見ていてもわかる。自分が何かをやっているというわけではなく、チーム全員の高い意識のもとトレーニングからできていることがこの結果につながっていると思う」
そう謙虚に自らの役割を振り返った板倉だったが、いまのチームを取り巻く一体感は初戦3日前のキャプテン就任という責任と向き合い、周囲からも支えられる空気が自然と出来上がった板倉のパーソナリティーあってこそ。この一戦でも仲間を信じ、チームのために振る舞う姿勢を貫いた主将は「できるだけ早くリカバリーして次に向かいたい」と明るく前を向いた。
(取材・文 竹内達也)
北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦で前半途中に交代した日本代表DF板倉滉(アヤックス)が試合後、報道陣の取材に応じ、前半途中に太もも裏に違和感を覚えていたことを明かした。板倉自身は「やれる感じはあった」というが、森保一監督が交代を決断。板倉は「監督に感謝したい」と思いを口にした。
板倉によると、ベンチに違和感を申し出たのは前半23分ごろに取られるハイドレーションブレイク後のことだった。板倉は「全然やれる感じではあった」というが、万が一重い負傷につながった場合、交代選手がウォーミングアップなしでピッチに立たなければならないという事態を避けるための配慮だったという。
一方、森保監督はすぐさま交代に動き、前半39分ににDF谷口彰悟(シントトロイデン)を投入した。板倉は走ってピッチを後にし、症状が重くならないうちにプレーを中止。「全然やれる感じではあった中で、大事に至る前にということで代えてくれた。自分としてはそんなにひどい状態では全くないので、次の試合に向けてできることをしないといけない」と決勝トーナメントを見据えられるコンディションでの交代となった。
キャプテンマークをMF堂安律(フランクフルト)に託した際には「入りも良かったし、途中まで試合の状態は良かったので『律、このまま行けよ』と伝えた」と板倉。谷口の貢献もあり、大きな動揺なくハーフタイムを迎え、板倉は「あそこで交代枠を一つ使ってしまったのは申し訳ない思いがあるし、途中から出た彰悟さんも難しい入りにしてしまったけど、あれだけ集中して入ってくれて頼もしい」と感謝を口にした。
トップダウンでもなく、ボトムアップでもない、選手と監督がフラットにコミュニケーションを取った結果の交代劇。板倉はその決断をした森保監督にも「感謝したい」と語った。
「どんな身体になろうと戦う準備はもちろんできているし、そのつもりではあった。選手自身は自分もそうだし、他の選手たちも同じ状況だったら『やれる』ということで続けると思うし、自分もそんな感じだった。この大会がもっと悪化させて終わってしまうのか、ここで止めておくのかはなかなか自分の判断では難しい。自分はやりたい一心だし、チームのために戦いたいという一心で、身体が壊れても関係ないと思っていたけど、監督がその前にということで代えてくれたのは感謝したい」
チームは1-1の引き分けに終わり、グループ首位通過こそ逃したが、自国開催以外では史上初めて無敗でのグループリーグ突破を達成。大会初戦の3日前に前任のMF遠藤航キャプテンの離脱が決まった後、大役を引き継いだ新キャプテンが日本サッカーの歴史を一歩進める快挙に導いた。
「自分で何かをやったかと言われたらそういうのはない。チーム全員で戦った結果が出ている。誰一人自分のためにというだけの選手はいない。もちろん自分のためにはやりつつも、チームのためにというのが第一にあるのがあるのはプレーを見ていてもわかる。自分が何かをやっているというわけではなく、チーム全員の高い意識のもとトレーニングからできていることがこの結果につながっていると思う」
そう謙虚に自らの役割を振り返った板倉だったが、いまのチームを取り巻く一体感は初戦3日前のキャプテン就任という責任と向き合い、周囲からも支えられる空気が自然と出来上がった板倉のパーソナリティーあってこそ。この一戦でも仲間を信じ、チームのために振る舞う姿勢を貫いた主将は「できるだけ早くリカバリーして次に向かいたい」と明るく前を向いた。
(取材・文 竹内達也)