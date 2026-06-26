欧州2か国入ったF組を無敗2位通過!! 宮本会長が感じる世界からの期待「今までよりもその声は大きい」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
日本代表はポット4に欧州プレーオフ枠のスウェーデン代表が入った厳しいグループを1勝2分けで終えて2位通過を果たした。日本サッカー協会(JFA)の宮本恒靖会長は「当初目標としていたものをしっかりとミッションとしてやり遂げたところは大きい」と総括した。
初戦でオランダに2度のリードを許すも2-2のドローに持ち込むと、2戦目はW杯初の1試合4得点を記録してチュニジアを4-0で撃破。3戦目のスウェーデン戦は追いつかれて1-1の引き分けに終わったが、終盤の相手の攻撃を凌ぎきって逆転は許さなかった。日韓大会以来の無敗突破となり、海外開催では史上初の快挙。宮本会長はスウェーデン戦を終えてチームの成長ぶりを示した。
「今日みたいに最後に選手交代が難しいなか、相手が攻勢に出てきたものをやられない。今まではもしかしたらやられたかもしれないものをやられなかったというのは、やっぱりチームが力があるものだと思う。それはこのチームというか日本の成長を見られたのではないかなと思います」
欧州勢からも勝ち点を掴み取り、過酷なF組で2位通過。宮本会長はワールドカップでジャンニ・インファンティーノFIFA会長ら関係者との会話を通して、世界からの「期待も高い」と感じている。
「日本はディシプリン(規律)がしっかりあるなかでゲームをコントロールしつつ勝ち切るとか追いつくとかができている。今までよりもその声は大きいし期待されているなと思います」
その上で宮本会長は先制直後に失点したことから、得点後の試合運びについては改善する必要性を指摘。それでも「今日は先制点を取ろうというゲームプランがしっかりと成功したからそういうのも一つ成長なんじゃないか」と前向きに受け止め、難敵のブラジル戦に向けて「とにかく良い準備をするしかない」と気を引き締めた。
日本代表はポット4に欧州プレーオフ枠のスウェーデン代表が入った厳しいグループを1勝2分けで終えて2位通過を果たした。日本サッカー協会(JFA)の宮本恒靖会長は「当初目標としていたものをしっかりとミッションとしてやり遂げたところは大きい」と総括した。
初戦でオランダに2度のリードを許すも2-2のドローに持ち込むと、2戦目はW杯初の1試合4得点を記録してチュニジアを4-0で撃破。3戦目のスウェーデン戦は追いつかれて1-1の引き分けに終わったが、終盤の相手の攻撃を凌ぎきって逆転は許さなかった。日韓大会以来の無敗突破となり、海外開催では史上初の快挙。宮本会長はスウェーデン戦を終えてチームの成長ぶりを示した。
欧州勢からも勝ち点を掴み取り、過酷なF組で2位通過。宮本会長はワールドカップでジャンニ・インファンティーノFIFA会長ら関係者との会話を通して、世界からの「期待も高い」と感じている。
「日本はディシプリン(規律)がしっかりあるなかでゲームをコントロールしつつ勝ち切るとか追いつくとかができている。今までよりもその声は大きいし期待されているなと思います」
その上で宮本会長は先制直後に失点したことから、得点後の試合運びについては改善する必要性を指摘。それでも「今日は先制点を取ろうというゲームプランがしっかりと成功したからそういうのも一つ成長なんじゃないか」と前向きに受け止め、難敵のブラジル戦に向けて「とにかく良い準備をするしかない」と気を引き締めた。