トルコvsアメリカ 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第3節】(ロサンゼルス)
トルコ 3-2(前半2-1)アメリカ
<得点者>
[ト]アルダ・ギュレル(10分)、バルシュ・ユルマズ(31分)、カーン・アイハン(90分+8)
[ア]オーストン・トラスティー(3分)、セバスチャン バーハルター(49分)
<警告>
[ア]セバスチャン バーハルター(19分)
観衆:70,492人
├敗退決定のトルコが劇的初勝利!! 後半AT弾で首位通過アメリカを撃破…21歳ギュレルもW杯初ゴール
└2試合シュート62本で0得点だったトルコ、今大会63本目で初得点!! アメリカ戦ではシュート7本で3得点の決定力
トルコ 3-2(前半2-1)アメリカ
<得点者>
[ト]アルダ・ギュレル(10分)、バルシュ・ユルマズ(31分)、カーン・アイハン(90分+8)
[ア]オーストン・トラスティー(3分)、セバスチャン バーハルター(49分)
<警告>
[ア]セバスチャン バーハルター(19分)
観衆:70,492人
├敗退決定のトルコが劇的初勝利!! 後半AT弾で首位通過アメリカを撃破…21歳ギュレルもW杯初ゴール
└2試合シュート62本で0得点だったトルコ、今大会63本目で初得点!! アメリカ戦ではシュート7本で3得点の決定力