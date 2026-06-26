敗退決定のトルコが劇的初勝利!! 後半AT弾で首位通過アメリカを撃破…21歳ギュレルもW杯初ゴール
[6.25 W杯D組第3節 トルコ 3-2 アメリカ]
北中米W杯は現地時間25日、D組第3節のトルコ代表対アメリカ代表を行い、トルコが3-2の勝利で今大会初白星を獲得した。敗れたアメリカだが首位通過を果たし、決勝トーナメント1回戦でB、E、F、I、J組の3位チームのいずれかと対戦する。
第2節終了時点で2連勝のアメリカは首位通過を決め、2連敗のトルコはグループリーグ敗退が決まった状況で迎えた最終節。アメリカは前節オーストラリア戦から先発9人を代え、トルコも前節パラグアイ戦から先発7人を変更してこの一戦を迎えた。
試合開始早々の前半3分にスコアを動かしたのは、アメリカだった。MFセバスチャン・バーハルターが蹴り出した左CKがファーサイドでフリーとなったDFオーストン・トラスティーに届くと、角度のない位置から放った左足シュートがニアサイドを抜き、スコアを1-0とした。
しかし、第1節オーストラリア戦で30本、第2節パラグアイ戦で32本のシュートを放ちながらも無得点に終わったトルコに、ついに今大会初ゴールが生まれる。10分、右サイドに抜け出したFWバルシュ・ユルマズのラストパスをPA内で受けたMFアルダ・ギュレルが左足で蹴り込み、試合を振り出しに戻した。トルコにとって、今大会63本目のシュートで生まれた初ゴール、そして21歳のギュレルにとってW杯初ゴールとなった。
さらに31分、鮮やかな連係からトルコが追加点を奪取する。左サイドのMFケナン・ユルディズが中央に送ったパスを、ギュレルがダイレクトでスルーパス。PA内左に走り込んだMFエレン・エルマルのラストパスをMFオルクン・コクチュが右足で蹴り込み、2-1と逆転に成功した。
2-1のまま後半を迎えると、4分にアメリカが同点に追い付く。DFマーク・マッケンジーが放り込んだロングスローの流れから、こぼれたボールをバーハルターが豪快に右足で蹴り込み、スコアは2-2となった。すると、12分にアメリカベンチが動き、エースのFWクリスティアン・プリシッチをピッチへと送り込む。
その後、両チームともに3点目を狙うと、終了間際の45+8分にトルコが勝ち越しに成功。右サイドから送られたクロスでPA内左のFWジャン・ウズンがフリーになると、折り返しをMFカーン・アイハンが押し込み、3-2の劇的勝利で今大会初白星を獲得した。
北中米W杯は現地時間25日、D組第3節のトルコ代表対アメリカ代表を行い、トルコが3-2の勝利で今大会初白星を獲得した。敗れたアメリカだが首位通過を果たし、決勝トーナメント1回戦でB、E、F、I、J組の3位チームのいずれかと対戦する。
第2節終了時点で2連勝のアメリカは首位通過を決め、2連敗のトルコはグループリーグ敗退が決まった状況で迎えた最終節。アメリカは前節オーストラリア戦から先発9人を代え、トルコも前節パラグアイ戦から先発7人を変更してこの一戦を迎えた。
しかし、第1節オーストラリア戦で30本、第2節パラグアイ戦で32本のシュートを放ちながらも無得点に終わったトルコに、ついに今大会初ゴールが生まれる。10分、右サイドに抜け出したFWバルシュ・ユルマズのラストパスをPA内で受けたMFアルダ・ギュレルが左足で蹴り込み、試合を振り出しに戻した。トルコにとって、今大会63本目のシュートで生まれた初ゴール、そして21歳のギュレルにとってW杯初ゴールとなった。
さらに31分、鮮やかな連係からトルコが追加点を奪取する。左サイドのMFケナン・ユルディズが中央に送ったパスを、ギュレルがダイレクトでスルーパス。PA内左に走り込んだMFエレン・エルマルのラストパスをMFオルクン・コクチュが右足で蹴り込み、2-1と逆転に成功した。
2-1のまま後半を迎えると、4分にアメリカが同点に追い付く。DFマーク・マッケンジーが放り込んだロングスローの流れから、こぼれたボールをバーハルターが豪快に右足で蹴り込み、スコアは2-2となった。すると、12分にアメリカベンチが動き、エースのFWクリスティアン・プリシッチをピッチへと送り込む。
その後、両チームともに3点目を狙うと、終了間際の45+8分にトルコが勝ち越しに成功。右サイドから送られたクロスでPA内左のFWジャン・ウズンがフリーになると、折り返しをMFカーン・アイハンが押し込み、3-2の劇的勝利で今大会初白星を獲得した。