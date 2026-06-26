オーストラリアはパラグアイとスコアレスもD組2位で初の2大会連続決勝T進出
[6.25 W杯D組第3節 パラグアイ0-0オーストラリア サンフランシスコ]
ワールドカップD組の第3節で、パラグアイ代表とオーストラリア代表が0-0で引き分けた。
ともに1勝1敗の勝ち点3で迎えた第3戦で、2位通過を直接対決で決める対戦になった。ただし得失点差は-2のパラグアイに対し、オーストラリアは同0と優位性を持って試合に入っていた。
試合はスコアレスのまま最後まで進んだ。後半途中出場した町田所属のオーストラリアFWテテ・イェンギもアディショナルタイムにチャンスを迎えたが、シュートはGKの正面を突いた。
この結果、オーストラリアがD組2位で決勝トーナメントに進出。6大会連続7回目のW杯だが、2大会連続の決勝トーナメント進出は初めてとなった。オーストラリアの決勝T1回戦は日本時間4日で、G組2位と対戦することになる。
ワールドカップD組の第3節で、パラグアイ代表とオーストラリア代表が0-0で引き分けた。
ともに1勝1敗の勝ち点3で迎えた第3戦で、2位通過を直接対決で決める対戦になった。ただし得失点差は-2のパラグアイに対し、オーストラリアは同0と優位性を持って試合に入っていた。
試合はスコアレスのまま最後まで進んだ。後半途中出場した町田所属のオーストラリアFWテテ・イェンギもアディショナルタイムにチャンスを迎えたが、シュートはGKの正面を突いた。
この結果、オーストラリアがD組2位で決勝トーナメントに進出。6大会連続7回目のW杯だが、2大会連続の決勝トーナメント進出は初めてとなった。オーストラリアの決勝T1回戦は日本時間4日で、G組2位と対戦することになる。