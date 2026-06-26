株式会社システムファイブは、7月2日（木）と7月3日（金）の2日間にわたり、「Accsoon ワイヤレス映像伝送 タッチ＆トライ」イベントを開催する。会場は同社のPROGEAR半蔵門ショールーム（東京都千代田区）。参加費は無料で、事前の申し込みが必要となる。

Accsoon（アクスーン）ブランドの最新ワイヤレス映像伝送機器「CineView M7」シリーズなどの実機展示、およびデモを行う体験型イベント。来場者は実際に機材に触れながら、正確な色再現性や各種連携機能を確認できるという。

スケジュールは各日とも15時30分～17時00分。前半の30分間は、システムファイブのYouTuberである「やまもん」氏が登壇し、製品レビューや現場の課題解決、連携システムを用いたワークフローについて、実演を交えたセミナーを実施する。後半の60分間は、ハンズオンの個別体験時間にあてられる。

そのほか展示機材として、新製品のワイヤレスインカムシステム「Como II」や「M7 Pro三連モニター」のほか、「CineView M7 Pro」「CineView M7H Pro」「CineView SE 4K」「CineView Master 4K Lite」などが並ぶ。ワイヤレス映像伝送とインカムを組み合わせた、現場の作業効率向上に繋がるシステム構成も体験できるとしている。

また、イベントへの参加特典として、来場者全員にAccsoon製品等と組み合わせて使用できる「コールドシューマウント」がプレゼントされる。さらに各日1回、その場で景品が渡される抽選会も開催され、1等に「CineView M7/M7 Pro用モニターケージ（サンフード付）」、2等にソニーNP-FZ100タイプ専用の「4連急速充電器」がそれぞれ1名に当たる。

コールドシューマウント

CineView M7/M7 Pro用モニターケージ（サンフード付）

4連急速充電器

イベント名

Accsoon ワイヤレス映像伝送 タッチ＆トライ



開催日時

2026年7月2日（木）、7月3日（金）各日15:30～17:00



会場

株式会社システムファイブ PROGEAR半蔵門ショールーム

参加費

無料（要事前申込。各回定員10名）

※申し込みページ：https://info.system5.jp/whatsnew/archives/141353