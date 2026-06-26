【ライブレポート】IVEワールドツアー日本公演で約13万人を動員！2度目の東京ドームで150分間熱狂の渦を巻き起こす

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IVEが6月24日、『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』の日本公演を東京ドームで行い、4万8,000人を熱狂させた。

■『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』日本公演オフィシャルレポート

このワールドツアーは2025年10月末に韓国・KSPOドームを皮切りに、アジア、アメリカ、オセアニアなどを1年近くかけて巡る大規模ツアーで、4月18・19日には京セラドーム大阪で行い、2日間で7万9,000人を動員。この日のグループ史上2度目となる東京ドーム公演と合わせて、日本公演だけで約13万人を動員した。

進化した美しさと、深化した6人のパフォーマンス――海外の大型フェス『Lollapalooza』に3度出演したり、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』に出演するなど、いくつもの大きな舞台を経験し、輝きを増し帰ってきた東京ドームのステージ。客席は150分間熱狂の渦と化していた。

強烈なビートとスタイリッシュな映像、メンバーのシルエットが映し出されると早くも大歓声が起こる。期待感をクールに熱く煽り、オープニングナンバーは「GOTCHA (Baddest Eros)」だ。攻めるリズムにたゆたうように踊り、歌う6人はどこまでも優雅で華やかだ。この日は最新フルアルバム『REVIVE+』の収録曲を軸に、5月27日に発売されたJAPAN 4th EP『LUCID DREAM』からもセレクトされ、現在地に立った最新のIVEが過去・未来に視線を向けるセットリストだった。「XOXZ」「Baddie」とクールなリズムとラップで攻めるナンバーが続き、客席からも大きな掛け声が飛び、早くも一体感が生まれる。

メンバーの吐息交じりのボーカルとしなやかなグルーヴが印象的な「Ice Queen」、シャッフルビートと抑制の効いたサビの構成に心を掴まれる「BLACKHOLE」では特効のラメテープと火柱にどよめきが起こる。「こんばんは、IVEです！ 東京ドーム帰ってきたぞ～」という短い挨拶から「TKO」へ。歪んだベースのアグレッシブなナンバーが“強い”6人にさらに光を当てる。オルタナティブな佇まいの「Holy Moly」、巨大なチェスの駒が映し出され妖艶な仕草で誘う「My Satisfaction」と、幅が広い、懐の深い音楽性に一曲一曲イントロが流れるたびに大きな歓声が上がる。圧倒的な高身長とスタイルの良さは、ステージ上での“見映え”を物理的に変えていると感じた。彼女たちのダンスは、激しいシンクロで見せるというより、美しいポージングや滑らかなラインの遷移で魅せる“モダンでハイファッションなショー”に近い。衣装の着こなしを含め、一瞬を切り取るだけで絵画になるカメラ映えの強さは唯一無二だ。

ソロコーナーも聴きどころ、見どころ十分だった。WONYOUNGはグリッター感溢れる、ラグジュアリーポップ「8」で洗練された大人の女性を演出。REIは幻想的な感性とエネルギーが共存する、ドラムンベース／Digicoreを基盤としたポップトラック「In Your Heart」を披露。彼女の独特のアンニュイなハスキーボイスで魅了した。LIZは「Unreal」でバンドサウンドに乗せ、透明感のある美声を響かせる。GAEULは幻想的なサウンドが印象的な「Odd」を披露。落ち着いた中低音の気怠げなボーカルが心地いい。LEESEOは現行のY2Kリバイバルやハイパーポップのエッセンスを感じさせる「Super ICY」を、そしてYUJINはファンキーな「Force」で一本芯が通ったボーカルを聴かせた。 個人としての魅力、表現力を感じさせ、IVEは6人それぞれの色の集合体で、強い光を放っていることを再確認させてくれた。

後半も止まらない。5月27日に発売し、ビルボード、オリコン両ランキングで1位を獲得したJAPAN 4th EP『LUCID DREAM』のタイトル曲を披露。ドリーミーでどこかセンチメンタルなこの曲は、一度聴くと忘れられない親近感のあるメロディで、ライブの人気曲になりそうだ。JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』 収録曲「JIGSAW」が、テレ東系 ドラマ 24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』主題歌に決定したことがメンバーの口から発表された。

6人のはつらつとした笑顔が印象的だった「WOW」、そして「FLU」を歌い、ファンに何度も感謝の気持ちを伝える。MCタイムのわちゃわちゃ感と圧巻のパフォーマンスと歌のコントラストがIVEの魅力でもある。

スザンヌ・ベガの「トムズ・ダイナー」をサンプリングした「ATTITUDE」では、スタイリッシュなダンスで魅了し、続く耽美で知的なダークポップ「LOVE DIVE -Japanese ver.-」では、官能的なダンスで客席を挑発し、会場の温度はさらに上がる。自己肯定感を爆発させるドラマチックアンセム「I AM」では、大合唱が起きる。エネルギッシュで中毒性が強いナンバー「BANG BANG」で本編が終了。アンコールでは「Wild Bird」「Fireworks」の2曲で二手に分かれてトロッコに乗りながら場内を一周。ステージに戻るとメンバーが感謝の言葉を伝える。LIZが途中で感極まるとメンバーが駆け寄り、頭を優しく撫で「大丈夫、大丈夫」と声をかける感動的なシーンも。「本当にありがとうございます、とても幸せな時間でした」「いつも本当に愛している」と最大限の感謝を客席に伝えた。

そして「Kitsch」のイントロが流れると大歓声が上がり、客席全員が歌っている。そしてラストは多幸感溢れる「After LIKE」で大団円。名残惜しそうにステージをあとにするメンバーに4万8,000人のDIVE（IVEのファンネーム）からの大きな歓声＝愛が降り注がれていた。

全世代のポップアイコンとして全方位から愛されるのは、彼女たちのパフォーマンスが、ただ消費されるエンタメではなく、聴く人の心をエンパワーメント（勇気づけること）しているからだ。

TEXT BY 田中久勝

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

■セットリスト

1.GOTCHA (Baddest Eros)

2.XOXZ

3.Baddie

4.Ice Queen

5.BLACKHOLE

6.TKO

7.Holy Moly

8.My Satisfaction

9.8（JANGWONYOUNG Solo）

10.In Your Heart（REI Solo）

11.Unreal（LIZ Solo）

12.Odd（GAEUL Solo）

13.Super ICY（LEESEO Solo）

14.Force（ANYUJIN Solo）

15.beats

16.LUCID DREAM

17.WOW

18.FLU

19.ATTITUDE

20.LOVE DIVE -Japanese ver.-

21.REBEL HEART

22.I AM

23.BANG BANG

24.Wild Bird

25.Fireworks

26.Kitsch

27.After LIKE

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

EP『LUCID DREAM』

■関連リンク

IVE OFFICIAL SITE

https://ive-official.jp