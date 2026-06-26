BE:FIRST、新曲「Missing」コンテンツカレンダーを公開！先行配信日から生配信やMVの公開など盛りだくさん
BE:FIRSTが、6月29日に先行配信する新曲「Missing」のコンテンツカレンダーを公開した。
■新曲「Missing」は、切ないラブソング
6月22日に新曲「Missing」のTeaserが公開されると、「Teaserの時点で最高！」「Rondoからの振り幅が…天才的！」「ほんの少しの映像でもワクワクする」「イントロだけで泣きそう」など、配信前から期待の声が続々と寄せられている。このたび、公開されたコンテンツカレンダーでは、先行配信日から生配信やMVの公開を行うなど盛りだくさんなスケジュールとなっており、リリースに向けてますます目が離せない。
記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、 DJ/Producer Jonas Blueをプロデューサーに迎えたDance popナンバーで、切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。
さらに、本シングルには、Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY-HIのコライトによって制作された「Why, Why」と、メンバーのソロプロジェクト”One of the BE:ST” 最後の6人目としてのSHUNTOのソロ曲「Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～」も併せて合計3曲を収録。5th Anniversary Project第2弾シングル「Missing」にも注目だ。
■BE:FIRST/Missingコンテンツカレンダー
◇6月29日
0:00 「Missing」先行配信
0:00 「Missing」 -Official Audio- プレミア公開
17:30 Stationhead（RYUHEI・LEO）
18:00 TikTok生配信
18:10 Instagram生配信
18:20 「Missing」 -Music Video- プレミア公開
18:30 BE:FIRST “Missing” Release Celebration Livestreams（YouTube / LINE）
◇7月1日
10thシングル「Missing」発売日
18:30 フジテレビ「2026 FNS歌謡祭 夏」出演
22:00 「Missing」 -Dance Practice- プレミア公開
◇7月2日
18:00 Spotify公式リスニングパーティー
20:00 「Missing」-Behind The Scenes-プレミア公開
◇7月3日
17:30 AWAラウンジ（MANATO・JUNON）
18:30 Stationhead（SOTA・SHUNTO）
◇7月4日
13:30 日本テレビ『THE MUSIC DAY 2026』出演
■リリース情報
2026.07.01 ON SALE
SINGLE「Missing」
https://befirst.lnk.to/Missing
■関連リンク
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https://befirst.tokyo/