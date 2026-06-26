ネルソンズの和田まんじゅうが、3年前に離婚した際の絶体絶命のピンチを救ってくれた、先輩芸人・かまいたち濱家隆一の驚くべき“漢気エピソード”を番組内で初告白した。

【映像】「本当に助けられた」初告白の漢気エピソード

6月25日放送の「見取り図じゃん」では、「やっぱり…かっけぇ話 令和に通じる男の美学」をトークテーマに進行。見取り図・盛山晋太郎、リリーをはじめ、ハライチ・岩井勇気、マテンロウ・アントニー、アルコ＆ピース酒井健太、ネルソンズ・和田まんじゅうの他、元サッカー日本代表の柿谷曜一朗、ヒップホップアーティストのAK-69が出演し、それぞれが自身が経験したエピソードを披露した。

番組内で和田は、「濱家さん本当カッコよくて！」と切り出し、「僕、3年前離婚したんですけど、その時お金が全くなかったんですよ」と激動の過去を回顧した。「急に家出て行ってくれって言われて、お金も全部向こうで。本当に10万円もなかったんですよ。で、家もない」と、当時の窮状を明かした。

「これいつでもいいよって言って」

そんな状況を救ったのが、濱家だったという。和田が「濱家さんが100万円貸してくれて…で、これいつでもいいよって言って。僕、そのお金で家借りて…」と先輩からのサポートを振り返ると、共演者たちからは驚きの声が上がった。

盛山から「ちゃんと返したの？」と問われると、和田は「返しました」と返答。さらに「これ初めて言います。本当に助けられた」と濱家への感謝を口にした。借金を返済した和田に対し、AK-69から「返すのもカッコいいすね！」と称賛の声が飛ぶと、和田は「一括ではないですけど、ちょこ、あの…」と顛末を明かした。