サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で、1次リーグF組の日本対スウェーデン戦が26日午前8時に試合開始。日本は1−1で引き分け、決勝トーナメントに進出し、次はブラジルと対戦する。これを受け、この一戦を放送するフジテレビはこの日午前、中継概要を発表。注目の試合実況を、同局の中村光宏アナウンサー（41）が担当するとした。

同局はこの日、報道各社に向けて「この大注目の一戦を6月30日（火）午前0時50分より地上波生中継でお届けします」と発表。30日午前0時50分（29日深夜）から生放送を開始する。

「日本代表の決勝トーナメント進出は3大会連続5回目となるが、過去一度も決勝トーナメントで勝利していない。『最高の景色を2026』を掲げる日本代表の、手に汗握る注目の戦いをぜひ地上波フジテレビ系列でご覧いただきたい」と伝えた。

メインキャスター：ジョン・カビラが担当。メイン解説は元日本代表小野伸二氏、メインナビゲーターは元日本代表の柿谷曜一朗氏。キャスターは同局の佐久間みなみアナ、原田葵アナ、実況は中村光宏アナ、リポートは黒瀬翔生アナが務める。

中村アナは前回のカタールW杯で、1次リーグの日本対スペイン戦の実況を担当。試合は2−1でスペインに勝ち、日本初の2大会連続決勝トーナメント進出を実況で“アシスト”。前半12分に相手MFモラタのヘディングで失点したが、後半3分にMF堂安律の左足で同点。同6分には、MF三笘薫のタッチラインぎりぎりの折り返しをMF田中碧が押し込んで、VAR判定の末に勝ち越した。

◆中村光宏（なかむら・みつひろ）1984年（昭59）8月28日、東京都生まれ。07年に慶大卒業後、同年4月にフジテレビ入社。スポーツ実況などを担当。入社同期の生野陽子アナと14年9月に結婚。当時出演していた「めざましテレビ」の生放送中に結婚を発表し、話題となった。