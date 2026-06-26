BE:FIRST、新曲「Missing」のコンテンツカレンダー公開。生配信やMV公開など盛りだくさんのスケジュールに
BE:FIRSTが、6月29日に先行配信する新曲「Missing」のコンテンツカレンダーを公開した。
先日ティザーが新曲「Missing」は、先行配信日から生配信やMVの公開を行うなど盛りだくさんなスケジュールになっている。
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◾️BE:FIRST / Missing コンテンツカレンダー
6月29日（月）0:00 「Missing」先行配信
0:00 「Missing」 -Official Audio- プレミア公開
17:30 Stationhead（RYUHEI・LEO）
18:00 TikTok生配信
18:10 Instagram生配信
18:20 「Missing」 -Music Video- プレミア公開
18:30 BE:FIRST “Missing” Release Celebration Livestreams（YouTube / LINE）
7月1日（水） 10th SG「Missing」発売日
18:30 フジテレビ「2026 FNS歌謡祭 夏」出演
22:00 「Missing」 -Dance Practice- プレミア公開
7月2日（木） 18:00 Spotify公式リスニングパーティー
20:00 「Missing」 -Behind The Scenes- プレミア公開
7月3日（金） 17:30 AWAラウンジ（MANATO・JUNON）
18:30 Stationhead（SOTA・SHUNTO）
7月4日（土） 13:30 日本テレビ「THE MUSIC DAY 2026」出演
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記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は DJ／ProducerのJonas Blueをプロデューサーに迎えたダンスポップナンバーになっているという。ハイトーンのボーカルが忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る切ないラブソングに仕上がったとのことだ。
さらに本シングルには、Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤー・Hiromu、SKY-HIのコライトによって制作された「Why, Why」と、メンバーのソロプロジェクト”One of the BE:ST”最後の6人目としてのSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も併せて合計3曲が収録される。
◾️先行配信「Missing」
2026年6月29日 リリース
Pre-Add / Pre-Save：https://avex.ffm.to/missing
Written by Eyelar Mirzazadeh, Guy James Robin, Ed Drewett, Samuel Romans, SKY-HI
Produced by Jonas Blue, SKY-HIXXXX・XXXX）
◾️10thシングル「Missing」
2026年7月1日 リリース
レーベル：B-ME
予約：：https://befirst.lnk.to/Missing
▼CD収録内容（全品番共通）
1.Missing
2.Why, Why
3.Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
メインジャケット
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞
Music Video
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-
3.Missing -Music Video Behind The Scenes-
LIVE 01
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
LIVE 02
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026
1.GRIT
2.Mainstream
3.Secret Garden
4.Stare In Wonder
5.Sapphire
6.Don’t Wake Me Up
7.I Want You Back
8.BE:FIRST ALL DAY
9.Want it (SHUNTO)
©NTV
◾️＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞
詳細：https://befirst.tokyo/global2026/showcase
2026年9月25日(金)：BANGKOK・Samyan Mitrtown Hall
2026年9月27日(日)：TAIPEI・Legacy TERA
2026年10月3日(土)：MANILA・New Frontier Theater
2026年10月22日(木)：NEW YORK・Racket NYC *追加公演
2026年10月23日(金)：NEW YORK・Gramercy Theatre
◾️＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞
詳細：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/
○東京ドーム
2027年1月11日（月・祝）
2027年1月12日（火）
○みずほPayPayドーム福岡
2027年2月13日（土）
2027年2月14日（日）
○埼玉・ベルーナドーム
2027年3月6日（土）
2027年3月7日（日）
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