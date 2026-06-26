A組3位が確定している韓国、決勝T行きは他力本願のみ

サッカーの北中米ワールドカップは1次リーグ終盤を迎えている、25日（日本時間26日）に行われたオーストラリア―パラグアイ戦はスコアレスドロー。この結果に失望をあらわにしているのが韓国だ。自国はすでに1次リーグの戦を終えており、A組3位。決勝トーナメントに進出できるかは他国の結果待ちだったからだ。

韓国メディア「スターニュース」はこの試合後「オーストラリア、お前まで…韓国サッカー超非常事態、今日は誰も助けてくれなかった…パラグアイと0-0ドロー」という記事を掲載した。

対戦の結果、オーストラリアが2位で決勝トーナメント進出を決め、パラグアイも3位ながら、成績では韓国より上位となった。この大会では各組の2位までの24か国と、3位のうち成績上位の8か国の計32か国が決勝トーナメントに進める。この時点で韓国は6位だ。

記事は「北中米ワールドカップのグループ3位ランキング表において、韓国はさらに不透明な位置へ押し出された。勝ち点4を確保したグループ3位チームが増え続けている。この日、パラグアイまで勝ち点4の列に加わったことで、勝ち点3にとどまっている韓国の立場は一層狭まった」と危機感をあらわにしている。

また「スポーツ朝鮮」は「大韓民国が想像した最悪の結果、32強進出の希望の光がまたガラガラと…『32強進出』オーストラリア、パラグアイと0-0ドロー」という見出しで報じ「オーストラリアとパラグアイが引き分けたことで、韓国はまたしても32強進出の希望がしぼんでしまった。パラグアイがグループDの3位、勝ち点4となり、韓国より勝ち点で上回る位置へと浮上した」と伝えている。



（THE ANSWER編集部）