サッカー北中米Ｗ杯で韓国代表が窮地に立たされている。２５日（日本時間２６日）までに１次リーグ（Ｌ）全１２組のうち半数の６組まで最終戦が終了。各組３位のうち上位８チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進出できるが、すでに３チームが進出を確定させ、韓国は各組３位の中で６番手と苦しい立場にある。

韓国は１次リーグＡ組を１勝２敗で終了。２４日（日本時間２５日）に行われた第３戦の南アフリカ戦では引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まったが、まさかの敗北。３位に転落し、勝ち点３（得失点差−１）にとどまった。

今大会は従来の３２チームから４８チームに増加したため、１次リーグ３位まで決勝Ｔ進出の可能性がある。成績上位８チームを争う上で、現在６番手につける韓国の勝ち点３はボーダーライン。すでに勝ち点４を獲得したＢ組ボスニア・ヘルツェゴビナ、Ｅ組エクアドル、Ｆ組スウェーデンの１次リーグ突破が決まり、Ｄ組パラグアイも韓国の上位につける。

２６日（日本時間２７日）には２試合を終えて勝ち点２を持つＧ組イラン、ベルギー、Ｈ組ウルグアイ、カボベルデが登場予定となっている。残り６組のうち４組で勝ち点４以上、もしくは勝ち点３で得失点差ゼロ以上を記録した場合、韓国の敗退が決まる。