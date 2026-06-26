お笑いタレントの江頭２：５０のサッカー北中米Ｗ杯現地観戦投稿が話題となっている。

江頭は自身のＸで２４日に「ちょっと行って来ます」と行き先を明かさずに空港の出発ロビーに立つ写真をアップ。一夜明けた２５日には場所がどこかは記さず「到着しました！」と目的地に着いたことを報告していた。

２５日の深夜には「朝食中」と日本代表ユニホームを着用した写真をアップすると、「応援頑張れ！」「絶対行ってると思ってた」「やっぱり現地行ってたか！！」などのコメントが殺到。２６日早朝には「出陣！」、「いざ応援！絶対に勝つ！！」など連続投稿し、胸元に大きな日本国旗が入った全身金色のタイツ姿で日の丸のハチマキを巻いた写真をアップしていた。

前半終了時にはスタンドでお決まりの「物申す！」ポーズを披露して「前半、終了！映ったら教えてください！」とポスト。試合後は完全燃焼した風情で帰路につく後ろ姿をアップし「スウェーデン戦、終わりました！引き分けでラウンド３２進出！日本の対戦相手、次はブラジル！！」と連続投稿した。

この投稿には「応援お疲れ様でした！！！」「エガちゃんやりとげた背中してるｗｗ」「エガちゃんがＷ杯のトロフィーに見えました」「オスカー像に見える」「背中と尻で物語るエガちゃん」「え？この格好で帰るんですか！？」「次の戦いに向かってる背中だ」「エガちゃんブラジル戦も金で」などのコメントが寄せられている。