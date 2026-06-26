ザ・ドリフターズの加藤茶(83)の妻でタレントの加藤綾菜(38)が25日に更新したインスタグラムで、結婚15周年を迎えたものの結婚記念日を2人とも忘れていたことを明かした。



【写真】結婚記念日を教えてくれたメッセージカード 優しい言葉があふれる

綾菜は「結婚15周年を迎えました 私達は全く忘れてました...」と投稿した。続けて、「すると...KIINAから記念日おめでとうとお花が届きました。冬はカトちゃん風邪引かないように毛布くれたり 野菜を沢山くれたり優しすぎる人です カトちゃんの事を毎回『ご主人』という。笑 真心ありがとう＠kiina_kiyoshi_hikawa」とKIINAこと歌手の氷川きよしが教えてくれたことを明かし、感謝の言葉をつづった。氷川からのメッセージカードも投稿した。さらに綾菜は「そして、フルーツを送ってくれたサオリン、あやちゃん、ななちゃんもありがとう」と記した。



この投稿に「15周年おめでとう」「結婚記念日おめでとうございます」などと多くの祝福の声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）