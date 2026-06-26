東京・上野「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、夏季限定メニューが登場！

こんがり日焼けした姿がかわいいアフタヌーンティーやハニトー、毎年人気の「ぐでたま かき氷パフェ」もラインナップされます☆

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「2026 夏メニュー」

提供予定期間：2026年7月1日（水）〜9月上旬頃まで

提供店舗：サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ

「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、夏季限定メニューが登場！

サンリオのキャラクターをイメージしたムースとクロワッサンが選べる「ガーデンバスケットアフタヌーン」や「ハニトー」、韓国発祥の「トゥンワッフル」など全6品がラインナップされます。

夏限定でサンリオキャラクターズが日焼け・サングラス姿に変身したデザインもポイントです☆

季節のアフタヌーン「ガーデンバスケットアフタヌーン サマーリゾート」

価格：3,850円（税込）／1台

※画像は2名提供時のイメージ

日焼けした「サンリオキャラクターズ」とリゾート気分が楽しめる「ガーデンバスケットアフタヌーン サマーリゾート」

好きな「サンリオキャラクターズ」のムースとセイボリーを選べます！

キャラクターは、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」「ハンギョドン」「リトルツインスターズ」全8種です。

バスケット

内容：

・苺ドーナツにお好きなサンリオキャラクターズの日焼けムースを乗せて

・南国カクテル風パンナコッタ

・ひんやりカッサータ

・ライム風味のレアチーズケーキ

・マスカルチーズのビスコッティ

・桃とクリームチーズのタルト

※1〜3名分まで1台で提供

日焼けした「サンリオキャラクターズ」のムースが乗った「苺ドーナツ」や、トロピカルな雰囲気漂う「南国カクテル風パンナコッタ」など。

夏を感じるスイーツがバスケットに詰まっています！

セイボリー

内容：

・好きなサンリオキャラクターズのシュリンプトーストボード

・お肉と野菜のBBQ風（チキン、ヤングコーン、ブロッコリー、ソーセージ、ミニトマト）

・シーフードマリネ

※1名ごとに1プレートで提供

セイボリーにもサンリオキャラクターたちの姿が☆

爽やかなマリネや、食べ応えのあるBBQ風のフィンガーフードが楽しめます。

季節のトゥンワッフル ハニーレモンチーズ

価格：1,650円（税込）

レモンとはちみつ、チーズが爽やかな「季節のトゥンワッフル」

レモンシャーベットを添えて、さっぱりと味わうことができます。

お友だちといっしょ♪ヨーグルトピーチハニトー

価格：2,200円（税込）

「お友だちといっしょ♪ヨーグルトピーチハニトー」は、食パン一斤をまるごと使用したボリュームたっぷりの一品。

ごろっと果肉入りのピーチジャムとピーチヨーグルトソースで楽しみます。

※3〜4名での注文推奨メニュー

ぐでたま かき氷パフェ 海/山

価格：各1,100円（税込）

毎年人気の「ぐでたま かき氷パフェ」も、2026年はサングラス姿の「ぐでたま」で登場！

海をイメージしたライチ味のかき氷と、山をイメージした抹茶かき氷、異なる2種類の味が楽しめます。

季節のドリンク フローズンピーチフロート／スパイシーコーラフロート

価格：フローズンピーチフロート 1,100円（税込）／スパイシーコーラフロート 990円（税込）

季節のドリンクには、桃とヨーグルトの組み合わせでひんやり美味しい「フローズンピーチヨーグルト」と、クラフト風コーラにシトラスを加えた「スパイシーコーラフロート」がラインナップ。

それぞれ好きなサンリオキャラクターズのモナカをトッピングできます。

「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」店舗概要

場所：〒110-0005 東京都台東区上野2-14-30 パセラリゾーツ上野公園前店1F

営業時間：10:00~19:00

店舗HP：https://www.paselaresorts.com/collaboration/sanriocharacters-garden-cafe/

季節ごとに、上野の自然とリンクした装飾が店内を彩る「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」

かわいいサンリオキャラクターズと、お花に囲まれながらお食事が楽しめる癒やしの空間になっています。

ここでしか見られない、オリジナルの衣装をまとったキャラクターたちのデザインにも注目です。

※事前予約優先制

※ワンドリンクオーダー制

夏をかわいらしく彩る、「サンリオキャラクターズ」のアフタヌーンティーやスイーツなど！

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェの夏季限定メニューは、2026年7月1日（水）より登場します。

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