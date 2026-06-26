セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」の販売がスタート。

2026年の「名探偵コナンカフェ」のテーマ「港町レトロ」をモチーフにしたキャラクターグッズが当たります！

セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」

くじ販売期間：2026年6月24日11:00〜8月18日23:59

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

セガ ラッキーくじオンラインに「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」が登場。

2026年の「名探偵コナンカフェ」のテーマ「港町レトロ」がモチーフのくじをオンラインで楽しめます☆

A賞からF賞までの各グッズは、港町を感じる衣装を来たキャラクターたちがラインナップ。

C賞・D賞のぬいぐるみマスコットは、コンセプトの異なる2種類が展開されています。

お出かけやイベントに連れ歩きたくなるグッズです！

また、10回引くたびに好きなステッカーがもらえる​「マストバイキャンペーン」も開催されます。

A賞：コナンぬいぐるみ

A賞は、港町レトロを感じる衣装を着た「江戸川コナン」のぬいぐるみ。

マリンルックが爽やかな印象です！

B賞：ステンレスプレート

種類：全3種

B賞は、お家でもカフェ気分になれそうなステンレスプレート。

描かれているキャラクターの組み合わせも注目です☆

C賞：ぬいぐるみマスコット

種類：全12種

C賞のぬいぐるみマスコットは、レトロな衣装のキャラクターたちがずらり。

古典的ミステリー小説に出てくるような装いです！

D賞：ぬいぐるみマスコット

種類：全12種

D賞のぬいぐるみマスコットは、爽やかなマリンスタイルで登場。

帽子や服装のデザインなど、キャラクターごとに個性があらわれています☆

E賞：アートパネル

種類：全24種

E賞は「港町レトロ」なキャラクターたちを描いたアートパネル。

全24種の展開で、キャラクターごとにデザイン違いが用意されています！

F賞：ステッカーセット

種類：全12種

F賞は、テイストの異なるデザインを組み合わせたステッカーセット。

デコレーションやコレクションなど、さまざまな楽しみ方ができます☆

マストバイキャンペーン：ステッカー

種類：全7種

くじを10回引くたびに、選んでもらえる「マストバイキャンペーン」

全7種のステッカーから、好きなデザインを1枚選んでもらえます！

セガ ラッキーくじの「名探偵コナンカフェ」のテーマ「港町レトロ」をモチーフにしたキャラクターグッズが当たるオンラインくじ。

オンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」は、2026年6月24日〜8月18日まで販売です！

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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