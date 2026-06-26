マリンルックやレトロな探偵姿！セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」
セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」の販売がスタート。
2026年の「名探偵コナンカフェ」のテーマ「港町レトロ」をモチーフにしたキャラクターグッズが当たります！
セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」
くじ販売期間：2026年6月24日11:00〜8月18日23:59
価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
セガ ラッキーくじオンラインに「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」が登場。
2026年の「名探偵コナンカフェ」のテーマ「港町レトロ」がモチーフのくじをオンラインで楽しめます☆
A賞からF賞までの各グッズは、港町を感じる衣装を来たキャラクターたちがラインナップ。
C賞・D賞のぬいぐるみマスコットは、コンセプトの異なる2種類が展開されています。
お出かけやイベントに連れ歩きたくなるグッズです！
また、10回引くたびに好きなステッカーがもらえる「マストバイキャンペーン」も開催されます。
A賞：コナンぬいぐるみ
A賞は、港町レトロを感じる衣装を着た「江戸川コナン」のぬいぐるみ。
マリンルックが爽やかな印象です！
B賞：ステンレスプレート
種類：全3種
B賞は、お家でもカフェ気分になれそうなステンレスプレート。
描かれているキャラクターの組み合わせも注目です☆
C賞：ぬいぐるみマスコット
種類：全12種
C賞のぬいぐるみマスコットは、レトロな衣装のキャラクターたちがずらり。
古典的ミステリー小説に出てくるような装いです！
D賞：ぬいぐるみマスコット
種類：全12種
D賞のぬいぐるみマスコットは、爽やかなマリンスタイルで登場。
帽子や服装のデザインなど、キャラクターごとに個性があらわれています☆
E賞：アートパネル
種類：全24種
E賞は「港町レトロ」なキャラクターたちを描いたアートパネル。
全24種の展開で、キャラクターごとにデザイン違いが用意されています！
F賞：ステッカーセット
種類：全12種
F賞は、テイストの異なるデザインを組み合わせたステッカーセット。
デコレーションやコレクションなど、さまざまな楽しみ方ができます☆
マストバイキャンペーン：ステッカー
種類：全7種
くじを10回引くたびに、選んでもらえる「マストバイキャンペーン」
全7種のステッカーから、好きなデザインを1枚選んでもらえます！
セガ ラッキーくじの「名探偵コナンカフェ」のテーマ「港町レトロ」をモチーフにしたキャラクターグッズが当たるオンラインくじ。
オンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」は、2026年6月24日〜8月18日まで販売です！
©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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