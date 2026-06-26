◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会15日目、グループステージD組、E組、F組の第3節が行われ、決勝トーナメントに進出するチームが続々と決定。日本代表はスウェーデンと引き分け勝ち点5で2位突破となりました。

D組は2連勝でグループ突破を決めている開催国アメリカが、4位のトルコと対戦。前半3分に早速得点しましたが、10分にはトルコのアルダ・ギュレル選手に同点弾を浴び、31分にも失点し勝ち越しをゆるします。後半4分にはセバスチャン・バーホルター選手の同点ゴールで追いつきますが、アディショナルタイムにまさかの失点。2-3で敗れました。それでもアメリカが首位突破を決め、トルコは敗退が決まりました。

もう一戦は勝ち点3で並ぶオーストラリアとパラグアイとの死闘となりました。序盤はオーストラリアが攻勢をかけるものの、相手の守備の堅さに苦戦。その後もオーストラリアがわずかにボール保持率で上回りますが、最後まで得点出来ずスコアレスドロー。その結果オーストラリアはパラグアイに得失点差で上に立ち2位突破が決定しました。パラグアイは3位となりましたが、決勝トーナメント進出の行方は残る組の結果次第となります。

E組はコートジボワールが初出場のキュラソー相手にニコラ・ペペ選手の2ゴールで快勝。勝ち点6に積み上げ、2位突破を決めました。

一方、2連勝で首位のドイツは1敗1分で3位のエクアドルと対戦。幸先よく前半2分にエリア内のパス交換からレロイ・サネ選手が先制点を奪います。しかし9分にはエクアドルのニルソン・アングロ選手に強烈なミドルシュートを決められ同点。さらに後半32分にもまさかの失点で逆転負けとなりました。それでもドイツはコートジボワールに勝ち点6で並ばれながらも得失点差で首位突破。エクアドルは勝ち点4とし、3位突破となりました。

F組は首位オランダが前半から躍動。3分と7分に立て続けに得点し、試合を優位に進めます。後半にはチュニジアに1点をかえされるものの、もう1点を追加し3-1で快勝しました。

もう一試合は2位の日本が3位のスウェーデンと激突。両チームとも徹底した守りで相手にチャンスを与えず、前半を0-0で終えます。それでも日本は後半11分に、前田大然選手のW杯2大会連続ゴールで先制します。直後にアンソニー・エランガ選手に強烈なシュートを決められ同点に。1-1のまま試合は再び拮抗し、後半30分には長友佑都選手が途中交代でW杯5大会連続出場を飾り、守備を補強。終盤は相手に攻め込まれる時間も増えましたが最後まで耐え、引き分けとなりました。日本はグループ2位突破となり、決勝トーナメント1回戦は、ブラジルとの対戦が決定。スウェーデンは3位突破を確定させました。

▽26日結果 ※日本時間

【D組】

アメリカ 2-3 トルコ

オーストラリア 0-0 パラグアイ

【E組】

エクアドル 2-1 ドイツ

コートジボワール 2-0 キュラソー

【F組】

日本 1-1 スウェーデン

オランダ 3-1 チュニジア

▽F組 日本のグループステージ日程

15日 第1戦 △2-2 オランダ

21日 第2戦 ○4-0 チュニジア

26日 第3戦 △1-1 スウェーデン

▽日本の決勝トーナメント日程30日 1回戦 日本VS ブラジル