プレシードジャパンが運営するAVIOTは、完全ワイヤレスイヤホン『TE-V1R』をベースとしたイラストレーター／Vアーティスト『カグラナナ』とのコラボモデル『TE-V1R-KGR』を、6月25日22時より予約開始することを発表した。

【画像あり】本人が手掛けたスペシャルデザイン・スペシャルパッケージ

ベースモデルとなる『TE-V1R』は、累計出荷台数約25万台（2026年3月末時点）を記録したAVIOTの“Vシリーズ”最新機種。イヤホン単体で19時間、充電ケース併用で62時間のロングバッテリー、周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動調整する“アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング”を搭載する。さらに2つのドライバーを採用した“ハイブリッドデュアルドライバー2.0”、LDAC対応によるハイレゾ再生、ワイヤレス充電機能を備える。

本コラボモデルでは、イヤホンの起動／終了や端末との接続状況を伝える「ボイスガイダンス」に加え、完全録りおろしの「ランダムボイス」を収録。日常的なセリフも本コラボのために新録されている。

チャージングケースとイヤホン本体は、カグラナナ完全監修のデザインを採用。本人のイメージカラーを使用したユニセックスな配色と、アイコンをあしらったデザインとなっている。パッケージには、カグラナナによる新規描き下ろしイラストが使われ、ソファで音楽を楽しむ様子が描かれている。

音響面では、『TE-V1R』の音響性能を活かす『Music Mode』と、配信視聴に適した『Streaming Mode』の2種類を、アプリでいつでも切り替え可能な仕様としている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）