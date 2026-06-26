しっとりむっちり生地にバスク産の塩。定番6種から季節のクレープまで揃う用賀の隠れ家

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・用賀のクレープ店『moderato on the green』です。

品のよい甘みとバターの香りあふれる凛としたおいしさ

世田谷の住宅街に忽然と現れる欧風ガーデン。その景色を望むナチュラルな店内の風情には、エレガントなクレープがよく似合う。

店をディレクションするのは、料理家の植松良枝さん。

クレープをメニューの主役に据え、定番は6種。季節により、旬のフルーツや野菜を用いたシーズナルクレープもさまざまお目見えし、四季を感じる皿を意識しているという。

まずはシンプルな「シュガーバター」を。口に運べば、しっとりむっちり。噛むとバターのコクがじゅわっと広がって生地となじみ、たまに砂糖がジャリッとリズミカルな響きとともに顔を出す。押しつけを感じさせない軽やかな味がうれしい。

シュガーバター950円、ブレックファスト（ディンブラ）850円

『moderato on the green（モデラート オン ザ グリーン）』（手前）シュガーバター 950円 （奥）ブレックファスト（ディンブラ） 850円 端はパリッと香ばしく。上にのせたバターの切り方さえ美しい。『teteria』の茶葉で淹れる紅茶と相性抜群

もうひとつ、フレッシュな国産レモンをぎゅっと搾っていただく「ソルティレモン」も忘れがたし。爽やかな香りと酸味に、バスク地方の湧水から作られるアニャナ塩田の塩が小気味よく共鳴して、生地の旨さをぐっと鮮明にする。

春を感じる、そんな味わいだ。

『moderato on the green（モデラート オン ザ グリーン）』2024年にオープン。大きな窓から射し込む陽光が心地いい

用賀『moderato on the green（モデラート オン ザ グリーン）』

［店名］『moderato on the green（モデラート オン ザ グリーン）』

［住所］東京都世田谷区用賀1-26-16世田谷ガーデン倶楽部内

［電話］なし

［営業時間］11時〜17時（フード16時LO、ドリンク16時半LO）、土・日：11時〜18時（フード＆ドリンク17時LO）

［休日］月・火

［交通］東急田園都市線用賀駅東口から徒歩約10分

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ソルティレモンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】生レモンを絞って食べるクレープが最高！ 用賀のクレープ専門店（6枚）