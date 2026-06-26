戸田恵子、現場に差し入れした商品を紹介「パワーフードでもある。腹持ちも良いよ〜！」

女優で声優の戸田恵子が26日に自身のアメブロを更新。舞台現場で差し入れをした品を紹介した。

この日、戸田は「今日は夜公演にて。昼間は歯医者さんに行ってクリーニング！」と報告し「少し楽屋に早めに入って楽屋ボテを片付け、整理」と公演前に身の回りを整えたことを明かした。

続けて、出演中の舞台『虹のかけら』について「あいにくの雨でしたが、本日もたくさんのご来場をいただき心より感謝します」とコメント。「おらが故郷のソウルフード鬼まんじゅうを差し入れましたー！」と写真とともに報告し「パワーフードでもある。腹持ちも良いよ〜！」と紹介した。

また、この日がマイケル・ジャクソンさんの命日であることに触れ「私は一人舞台が多いせいか『なにわバタフライ』の頃から『YOU ARE NOT ALONE』には勇気づけられてきました」と告白。「正に今も！です。歌い出しを聴くだけで胸が熱くなります」と思いをつづった。

最後に「4月1日に受賞させて頂いた第47回『松尾芸能賞』授賞式の模様がYouTubeにアップされてるそうです」と告知し「お時間ありましたら、覗いてみてくださーい！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。