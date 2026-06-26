【Ｗ杯Ｄ組・最終順位】首位アメリカは最下位トルコに敗戦。パラグアイとドローのオーストラリアが２位通過
北中米ワールドカップで現地６月25日に、グループＤ最終節の２試合が行なわれた。
トルコ対アメリカは、トルコが３−２で勝ち切る。パラグアイ対オーストラリアは０−０で引き分けた。
これで最終順位が確定。１位は勝点６のアメリカ、同４でオーストラリアとパラグアイが並び、得失点差でオーストラリアが２位、パラグアイが３位。最下位はトルコだ。アメリカに続き、オーストラリアのグループステージ突破が確定した。
グループＤの結果
▼第１節
アメリカ ４−１ パラグアイ
オーストラリア ２−０ トルコ
▼第２節
アメリカ ２−０ オーストラリア
パラグアイ １−０ トルコ
▼第３節
トルコ ３−２ アメリカ
パラグアイ ０−０ オーストラリア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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トルコ対アメリカは、トルコが３−２で勝ち切る。パラグアイ対オーストラリアは０−０で引き分けた。
これで最終順位が確定。１位は勝点６のアメリカ、同４でオーストラリアとパラグアイが並び、得失点差でオーストラリアが２位、パラグアイが３位。最下位はトルコだ。アメリカに続き、オーストラリアのグループステージ突破が確定した。
グループＤの結果
▼第１節
アメリカ ４−１ パラグアイ
オーストラリア ２−０ トルコ
▼第２節
アメリカ ２−０ オーストラリア
パラグアイ １−０ トルコ
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パラグアイ ０−０ オーストラリア
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