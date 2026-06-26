「不意打ちはひどくないか！？」Mac、iPadなど大幅値上げ「流石に値上げ幅が大きすぎて辛い」悲しみの声
Appleは6月25日、国内で販売するMacやiPadなどの販売価格を引き上げました。突然の値上げに戸惑いの声も上がっています。
【画像】AppleがMac・iPadを値上げ
上げ幅は機種ごとに異なります。「MacBook Air」（M5）がベースモデルで18万4800円から22万4800円に、「MacBook Pro」は27万8800円から33万9800円に、エントリーモデルの「MacBook Neo」は9万9800円から11万9800円になりました。また、「Mac mini」が12万4800円から13万4800円、「Mac Studio」（M4 Max）が32万8800円から41万9800円、「iMac」が19万8800円から24万9800円に上がっています。
iPadも全4シリーズが対象となり、「iPad」（A16）が5万8800円から7万4800円、「iPad mini」（A17 Pro）が7万8800円から9万9800円、「iPad Air」（M3）が9万8800円から12万9800円、「iPad Pro」（M5）が16万8800円から20万9800円となりました。
購入を検討していた人にとっては痛手となりそうです。(文:橋酒 瑛麗瑠)
【画像】AppleがMac・iPadを値上げ
Mac・iPadなどが値上げ対象にMacやiPad、Apple TV、HomePodの販売価格が今回の値上げの対象に。Macについてはノートだけでなくデスクトップも対象で、iPhoneやApple Watchなどの価格は据え置かれています。
iPadも全4シリーズが対象となり、「iPad」（A16）が5万8800円から7万4800円、「iPad mini」（A17 Pro）が7万8800円から9万9800円、「iPad Air」（M3）が9万8800円から12万9800円、「iPad Pro」（M5）が16万8800円から20万9800円となりました。
値上げにさまざまな声今回の値上げについて、X上では「もうさすがに毎年買い換えるのもキツくなってくる値段やな…」「2日前に買った自分を全力で褒めてあげたい えらいぞ過去の自分」「みんな無事か？」「とても円安を感じる」「普通にみんなスマホとパソコンを使わずに暮らすというのはどうかな」「不意打ちはひどくないか！？」「流石に値上げ幅が大きすぎて辛い」「まじ？」「Apple想像以上の値上げ」など、さまざまな声が寄せられています。
購入を検討していた人にとっては痛手となりそうです。(文:橋酒 瑛麗瑠)