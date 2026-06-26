自業自得の窮地なのに「日本は役に立たない」の“暴論” 長友起用の森保ジャパンに韓国メディアが憤怒「我々の運命が懸かっているのに…」【W杯】
試合終盤に投入され、ゲームを落ち着かせる役割を担った長友(C)Getty Images
日本代表が積み上げた貴重な勝点1の反響が広まった。
現地時間6月25日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第3戦で、日本代表はスウェーデン代表に1-1で引き分けた。この結果に失望落胆したのは、韓国だ。
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前日の24日に行われたグループA最終戦で南アフリカに0-1で敗れ、総獲得勝ち点が「3」、得失点「−1」となって同組3位に転落していた“アジアの虎”。残る9グループの結果を待つ形となっていた彼らにとって、日本の行く末は“希望”だった。というのも、日本が2点差以上で勝っていれば、F組3位が確定しているスウェーデンの得失点差が「−2」以下となり、韓国を下回るからだ。
しかし、希望は絶望に変わった。いまだ可能性は残されているが、各組の3位争いで5位に落ちた韓国の状況は険しいまま。残る7グループの結末を待たなければならい“他力本願”の状況は続いていく。
仮に日本が2点差以上で勝っていれば、ラウンド・オブ32の道は大きく開けていた。それだけに韓国国内では、試合終盤に守勢に回ったサムライたちに批判も飛んだ。スポーツメディア『OSEN』は「何をやっても役に立たない憎らしい日本、韓国の32強進出の確率はさらに低下した」と記し、もはや暴論と言うほかない意見を飛ばした。
また、韓国のスポーツメディア『スポータルコリア』は、1-1で迎えた75分からベテランの長友佑都を今大会初めて起用した森保一監督の采配に言及。「我々の代表チームの運命がかかっていたのに……日本は勝つつもりがなかったのか？」と厳しい論調で疑問視した。
「日本もグループ1位の座を確保するためには、最後の最後まで得点が必要な状況だったはずである。しかし、彼らは1-1の拮抗した展開の中で、攻撃の要である中村に代えて長友を投入した。その選択はやや意外に映った。試合の流れを変えるべきタイミングだっただけに、多少なりとも疑問の残る交代だった」
日本としては長友の起用は中3日で迎えるブラジル代表との対戦を見据えたターンオーバーだったはずである。それを南アフリカに敗れ、いわば自業自得で3位となった韓国に批判されるいわれはない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]