「なんて素敵な」“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、河川敷での2ショットに「第二の青春時代のはじまり」の声
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアで現役引退の三浦璃来さんは6月25日、自身のInstagramを更新。木原龍一さんと共にマクドナルドのCMに出演することを報告しました。
【写真】三浦璃来＆木原龍一の青春ツーショット
河川敷を背景に、自転車をそばに置いて2人で並んで座る青春感あふれるカットです。さらに「ビックマックは試合後のチートデイとして2人でよく食べていました」と、マクドナルドの商品・ビッグマックにまつわるエピソードも明かしています。
コメントでは、「今はおふたりにとって競技人生とは違う第二の青春時代のはじまりですね」「映画の一コマのようで素敵です」「自然過ぎてとても素敵」「青春ドラマ感が素敵」「なんて素敵な写真なんでしょう」「爽やか過ぎる」「こんな素敵な光景を見せてもらえて嬉しい！」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】三浦璃来＆木原龍一の青春ツーショット
「こんな素敵な光景を見せてもらえて嬉しい！」三浦さんは、木原さんとの共同投稿で「マクドナルドさんのCMに出演させていただきました。こちらは青春の一コマのようでお気に入りの写真です」とつづり、写真を1枚載せています。
コメントでは、「今はおふたりにとって競技人生とは違う第二の青春時代のはじまりですね」「映画の一コマのようで素敵です」「自然過ぎてとても素敵」「青春ドラマ感が素敵」「なんて素敵な写真なんでしょう」「爽やか過ぎる」「こんな素敵な光景を見せてもらえて嬉しい！」などの声が寄せられました。
2人の着物姿も！24日には雑誌『家庭画報』（世界文化社）の公式Instagramが三浦さんと木原龍一さんの着物ショットを公開していました。美男美女でとてもすてきです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)