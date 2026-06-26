◇W杯北中米大会1次リーグD組 トルコ 3―2 米国（2026年6月25日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグD組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、敗退が決まっているトルコが既に2連勝で首位突破を決めている開催国の米国を3―2で破った。

開始3分、開始早々に均衡を破ったのは米国だった。初先発の左サイドバック、DFトラスティが先制ゴール。この日のスウェーデン戦で2大会連続得点を決めた日本代表FW前田大然とセルティックで同僚の27歳は、左CKをファーサイドで待ち構えて左足でニアサイドを射抜いた。

この先制点に観客席で両手を挙げて歓喜したのは世界的俳優のブラッド・ピットとエドワード・ノートンだった。2人は1999年公開の映画「ファイト・クラブ」でダブル主演していることで知られている。

試合中継映像で2人が喜ぶ様子が映し出されており、SNSには「ファイトクラブのコンビ」「2026年にこの2ショットみれて嬉しい」「アメリカのスタンド豪華すぎる」といった投稿が相次いでいた。