サッカーのW杯北中米大会決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）で25日（日本時間26日）にブラジルと日本の対戦が決まったことを受け、ブラジルの地元メディア「ランセ」は元同国代表のレジェンドで2002〜06年に日本代表監督を務めたジーコ氏（73）の反応を報じた。

ジーコ氏は日本―スウェーデン戦の進行中にリオデジャネイロ南西部のショッピングモールで行われていたイベントに参加。かつて所属したフラメンゴのファン100人以上を相手に写真撮影やサインに応じていたという。試合状況を気にする元スーパースターには逐一状況が伝えられ、FW前田大然の先制後直後には喜んだスタッフや友人らが情報を報告。1―1に追いつかれると、ジーコ氏は列に並んでいる人数をスタッフに尋ねるなどそわそわした様子を見せたという。早く残りの試合中継を見たがっていたが、イベントと試合の終了はほぼ同時。会場を去る際にブラジルと日本の対戦が決まったことに関して質問を受けると、足早に「どうなるか、見てみよう」とだけ言い残したというが、日本に対する愛着の深さを感じさせる反応だったという。

同メディアはW杯開幕前に直撃した際のジーコ氏の発言を紹介。その際は「まず第一にサッカー界にサプライズはもう存在しない。実力は拮抗し、何が起きても不思議ではない。日本は今、非常に良い時期にあり、常に勝利を求めてアグレッシブで競争力のあるサッカーをしている」と日本を称賛していたという。

さらに「ほとんどの選手が欧州のビッグクラブや主要リーグでプレーし、そこで成熟している。だから日本は順調に勝ち進み、良い順位で終えることができると思っている」と指摘。ブラジルと対戦する可能性があることに関しては「ブラジルが彼らの行く手に立ちはだかるかもしれないのは残念だが、日本はいつものように素晴らしいW杯を戦えると信じている」と語っていたという。