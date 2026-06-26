アルピニストの野口健氏（52）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。「ベスト・ファーザー賞」を受賞した際の妻の反応について語った。

この日はかつて「ベスト・ファーザー賞」を受賞したものまねタレントの原口あきまさ、落語家の桂宮治とそろって登場。2010年に同賞を受賞した野口氏は「俺は『ベスト・ファーザー賞だ』と意識しちゃうっぽい」とのイメージをぶつけられ「〇」の札を掲げて認めた。

野口氏は同賞受賞の電話連絡が来た際、妻にも受賞を伝えたところ「もうね“辞退しろ！”って激怒されて」とぶっちゃけた。

「“お前はほとんど家に帰んないだろう！”って。エベレストも怖いんですけれどね、一番身の危険を感じるのは家に帰ったときなんですよね」と続けて笑わせた。

MCの「ハライチ」澤部佑は「登山家漫談。素晴らしい。仕上がってますねえ」と感心し、野口氏は「家が怖いからヒマラヤ行ってるんですよ」とぼやいてみせた。

「“だから辞退しろ”って言われたんですけれど、“ベスト・ハズバンド賞”じゃない、“ベスト・ファーザー賞”だと。娘とは小さい時からずっと山に一緒に登っていたんで。赤ん坊の時に背負って冬山とか行っていたんですよ」と長女・野口絵子さんとの関わりを強調。

だが「冬山に背負って0歳の時に行ったらね、肺炎になっちゃってね、先生に凄い怒られたんですけどね」と淡々。澤部は「最悪のエピソードですけれどね。ベスト・ファーザーでもないじゃん」とツッコミを入れ、野口氏は「あっ、本当ですね」と苦笑いしたが「でもそこから今ヒマラヤ一緒に登っていますんでね」と目を細めた。

結局、妻は同賞については「ベスト・ハズバンド賞」ではないとの説明で「まあしゃあないと」と納得したと語った。