女優の川上麻衣子（60）が26日、自身のインスタグラムを更新。25日（日本時間26日）に行われたサッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本―スウェーデン戦をスウェーデンで楽しんだことを報告した。

川上はスウェーデン・ストックホルム生まれ。1歳の時に一度日本へ帰国したが、9歳の時に再びスウェーデンで生活を始め、約1年間を過ごした。

25日の投稿で「またまた、突然ですが昨夜スウェーデンに到着」と現地入りを報告し、「こちら時間で明日の深夜に行われるスウェーデン対日本戦。スポーツバーに行ってみようかと思っています」と明かしていた川上。この日の試合前には「我が家にテレビがないため、勇気を出してスタジアムのパブリックビューイングに参加しようと思うのですが、ドキドキ、、、。この日にまさかスウェーデンにいるとは、、。頑張れ日本」と街の様子を伝えた。

そしてパブリックビューイングでのショットを投稿し、「完全にアウェイです。日本人が見当たりません」と報告。

試合後には現地サポーターとのショットをアップし「アウェイの中での応援でしたが、日本が先制した時には、肩を叩いて、おめでとうと声をかけてくれたり。白夜の空の下貴重な時間を過ごしました」と楽しんだことを明かし、「日本決勝リーグ進出おめでとうございます」と祝福。白夜の街でポーズを決める姿とともに「スウェーデンにてお互いに讃え合ってる午前4時です」とつづった。

フォロワーからは「スウェーデンにいらしたんですね」「絶妙なタイミングでのスエーデン入りだったですね」「いい試合を見られて良かったですね」などのコメントが寄せられた。