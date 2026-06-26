◇ア・リーグ（2026年6月25日）

ブルージェイズは25日（日本時間26日）、球団公式SNSなどを通じ、球宴（7月14日、フィラデルフィア）にファン投票での出場可能性が残る岡本和真内野手（29）、ウラジーミル・ゲレロjr内野手（27）ら7選手について、ファンにさらなる投票を呼びかけた。

岡本&ゲレロは、同日に発表された球宴第1次ファン投票結果で、岡本がア・リーグ三塁部門で212万5888票、ゲレロが同一塁部門で245万9950票を集め、部門1位となり2位選手との決戦投票に進んだ。ほか、カークが捕手部門、ヒメネスが遊撃手部門、スプリンガーが指名打者部門、バーショ、サンチェスが外野手部門で決戦投票に進んでいるという。

決戦投票は、29日（同30日）から開始するが、同SNSでは「29日に再び投票する準備を」とファンに呼びかけ、「仕事はまだ終わっていない」と掲載している。

ブルージェイズでは、アーニー・クレメント内野手が既に同リーグ全部門最多得票数を獲得し、二塁手部門で球宴初選出を決めている。だが、球団ではさらなる好結果を望んでファンに「懇願」を続けている。