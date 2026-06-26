メッツの大砲、フアン・ソト外野手（２７）が２５日（日本時間２６日）、本拠地でのカブス戦で３試合ぶりに復帰。守備には就かず「３番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打をマークした。

最悪の事態は免れた。ソトは２３日（同２４日）の同戦で背中の張りを訴えて途中交代。２４日（同２５日）に行われたダブルヘッダーを２試合とも欠場し、状態が不安視されていた。地元紙「ニューヨーク・ポスト」（電子版）は「悪夢の連続だったメッツにとってＩＬ（負傷者リスト）入りはさらなる悪夢となっていたはずだ」「試合開始時点で打率２割９分９厘、ＯＰＳ０・９６５、１７本塁打のソトは打線の中で唯一結果を残している選手の一人だった」と評し「ソトの状態は日ごとの経過観察で済むという期待は当たった」とまずは安堵感をにじませた。

ただ、今季のソトは４月にふくらはぎの肉離れで１５試合欠場。他の主力選手も軒並みＩＬ入りし、リンドアは約２か月ぶりに復帰したばかりで、ロベルトは腰椎椎間板ヘルニア、ポランコは左アキレス腱と右手首、セミエンも股関節の負傷など戦力がそろわない状況が続いている。それだけに同紙は「メッツが珍しくケガの面で幸運に恵まれた」と皮肉交じりに報じた。

ソトが戻ったチームはこの日、延長１０回に１点を勝ち越されて３―４で惜敗。試合があった５日間でダブルヘッダーを含む６連敗を喫し、ナ・リーグ東地区の単独最下位に沈むチームは３４勝４７敗で借金１３に膨れ上がった。ＩＬ入り回避というわずかな光明も連敗ストップにつながらず、名門球団が奈落の底へ向かっている。