「存在が芸術」BTS・JIMIN、“王子様ビジュ”にファン悶絶…後輩CORTISとの笑顔ショットも話題

BTSのJIMINが、王子様のようなビジュアルでファンを魅了した。

JIMINは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「存在が芸術」JIMINの“王子様ビジュ”

公開された写真には、ラグジュアリーブランド「DIOR」のグローバルアンバサダーとして、フランス・パリで開催された「2027年サマーコレクションショー」に出席したJIMINの姿が収められている。

JIMINは、ネイビーのロングジャケットにデニムを合わせた高級感あふれるスタイリングを披露。ブロンドのロングヘアが神秘的な雰囲気を引き立て、見る者の視線を奪った。

また、事務所の後輩グループCORTISのメンバーと並んで笑顔を見せる姿もファンの心を癒した。

ネット上では、「王子様だ…」「本当にカッコいい」「存在が芸術」「似合ってる」などの反応が相次いだ。

（写真＝JIMIN Instagram）

なお、JIMINが所属するBTSは、6月26日・27日（現地時間）にスペインでワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の公演を開催する。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。