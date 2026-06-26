キンプリ高橋海人「カワラボ」から受けた刺激とは「めっちゃいいなって」
【モデルプレス＝2026/06/26】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が、24日放送のテレビ朝日系音楽番組「EIGHT-JAMゴールデンSP 豪華プロが選ぶ 音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル50年史」（よる7時〜）に出演。アソビシステムのアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）から受けた刺激を明かした。
【写真】キンプリメンバー「やるなーって」刺激受けた女性アイドルグループ
この日は昭和・平成・令和の女性アイドル50年の歴史を番組で紹介。その中で8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の楽曲「かわいいだけじゃだめですか？」が話題に上がる一幕があった。
すると高橋は「『僕なんて…』みたいな謙虚な時代に『私めっちゃ可愛いでしょ？』みたいなことを言い始めた『KAWAII LAB.』のみんなは横から見ていて『やるなー』って」と刺激を受けたことを告白。「『そういうのめっちゃいいな』って気づかされた」と絶賛していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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◆「EIGHT-JAM」女性アイドル50年の歴史を紹介
この日は昭和・平成・令和の女性アイドル50年の歴史を番組で紹介。その中で8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の楽曲「かわいいだけじゃだめですか？」が話題に上がる一幕があった。
◆高橋海人、CUTIE STREETの楽曲を絶賛
すると高橋は「『僕なんて…』みたいな謙虚な時代に『私めっちゃ可愛いでしょ？』みたいなことを言い始めた『KAWAII LAB.』のみんなは横から見ていて『やるなー』って」と刺激を受けたことを告白。「『そういうのめっちゃいいな』って気づかされた」と絶賛していた。（modelpress編集部）
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