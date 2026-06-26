【資さんうどん】期間中“何度でも”50円引き、「資パスポート」を期間限定配布　創業50周年記念企画

うどんチェーン「資さんうどん」は6月29日から、創業50周年記念企画の第4弾として、店内飲食代(税込)が“50円引き”になる「資パスポート」の配布キャンペーンを、一部店舗を除き全国で開始する。実施期間は7月8日まで。

店舗内で対象の「しあわせセット」を注文した人を対象に、「資パスポート」を先着順でプレゼントする。配布枚数は全店舗で計6万枚で、なくなり次第終了となる。

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〈キャンペーン概要〉

「しあわせの『資パスポート』プレゼントキャンペーン」として、6月29日〜7月8日まで実施する。

対象メニューは、「資さん選べるしあわせセット」「穴子天しあわせセット」「うなぎしあわせセット」。いずれかを注文した人に、先着順で「資パスポート」をプレゼントする。今回特別に制作した限定グッズ「50周年限定!キラ資シール」も同封する。

「資パスポート」は、7月9日〜22日までの期間、店内飲食代(税込)が50円引きになるチケット。1人1枚まで利用可能で、期間中、何度でも50円引きの特典を受けられる。

会計時に店員へ提示して利用するもので、LINEクーポンや各種割引券との併用はできない。持ち帰り商品や宅配商品は対象外となる。

【実施概要】

キャンペーン期間: 2026年6月29日(月)午前9時〜7月8日(水)

配布枚数: 全国計6万枚(先着順、なくなり次第終了)

「資パスポート」の利用期間: 2026年7月9日(木)〜7月22日(水)

実施場所:「資さんうどん」対象店舗

※2026年6月18日以降にオープンする新店舗は対象外。

〈「資さんうどん」について〉

1976年に創業した北九州発祥のうどんチェーン。九州を中心に1都2府16県で100店舗以上を展開。看板商品の「肉ごぼ天うどん」をはじめ、「かしわうどん」や丼、カレー、おでんなど150種類以上のメニューを提供する。年間680万個を販売する「ぼた餅」も名物商品の1つ。2024年10月にすかいらーくグループの傘下に加わった。