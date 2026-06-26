元NHK中川安奈アナ、美ボディ際立つノースリぴったりニット姿に「スタイル抜群」「見惚れてしまう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/26】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが6月24日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元NHKアナ「美ボディラインに見惚れてしまう」ノースリぴったりニット姿
中川は「今日も朝4時30分〜スタジオのみなさんと元気に楽しくW杯観戦しました」とつづり、「体内時計がすごいことになってます 笑」とユーモアを交えて報告。「日中は日本時間に合わせたお仕事をして…また明日早朝からDAZN PARTY LIVEよろしくお願いします」と記し、写真を複数枚投稿した。襟と袖口が白になっているピンクのノースリーブニットに、淡い色の柄スカートを合わせたコーディネートで、フィット感のあるトップスが、美しいボディラインを際立たせている。
この投稿には「スタイル抜群」「美ボディラインに見惚れてしまう」「ピンクが似合ってる」「憧れ」「ノースリニットがよく似合う」「おしゃれで憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元NHKアナ「美ボディラインに見惚れてしまう」ノースリぴったりニット姿
◆中川安奈アナ、ノースリぴったりニット姿公開
中川は「今日も朝4時30分〜スタジオのみなさんと元気に楽しくW杯観戦しました」とつづり、「体内時計がすごいことになってます 笑」とユーモアを交えて報告。「日中は日本時間に合わせたお仕事をして…また明日早朝からDAZN PARTY LIVEよろしくお願いします」と記し、写真を複数枚投稿した。襟と袖口が白になっているピンクのノースリーブニットに、淡い色の柄スカートを合わせたコーディネートで、フィット感のあるトップスが、美しいボディラインを際立たせている。
◆中川安奈の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「美ボディラインに見惚れてしまう」「ピンクが似合ってる」「憧れ」「ノースリニットがよく似合う」「おしゃれで憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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