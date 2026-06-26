近畿地方では、前線の影響で大雨となり、24時間雨量は京都市で100ミリを超え、大阪市でも98ミリを観測しました。 今夜(26日)からは再び雨が強まり、27日(土)にかけて非常に激しい雨の降る所があるでしょう。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水・氾濫に警戒が必要です。危険な場所へは近づかないようにしてください。

すでに大雨 大阪で24時間雨量98ミリ 土砂災害など警戒

近畿地方では、前線の影響で台風接近前から大雨となっています。

今日26日の未明から朝にかけては、活動が活発な前線が停滞し、大阪や京都など市街地にも発達した雨雲が次々と流れ込みました。堺市(大阪)や奈良市など1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降った所があり、生駒山は76.5ミリ、河内長野(大阪)は69.5ミリと、通年を通して統計開始以降最も多い1時間雨量を記録しました。この大雨により、大阪府や京都府、滋賀県や奈良県に大雨危険警報や土砂災害危険警報の発表された時間帯がありました。また、京都市を流れる淀川水系鴨川・高野川では、早朝に一時氾濫危険水位に達しました。今朝8時までの24時間雨量は、京都市で130.5ミリ、大阪市で98ミリとなりました。

正午現在、雨は小康状態となっている地域が多いですが、土砂災害は時間をおいて発生することがあるため引き続き警戒が必要です。

今夜(26日)から再び雨が強まる 非常に激しい雨が降る所も

台風7号は27日(土)の日中に近畿へ最接近する見込みです。また台風8号も27日(土)未明〜明け方に南の海上を通過する予想です。



台風はまだ離れていますが、今夜(26日)は前線の影響で再び雨が強まり、雷を伴って非常に激しい雨の降る所があるでしょう。27日(土)の日中は、台風の接近により近畿南部を中心に発達した雨雲がかかり、24日(水)の降り始めからの総雨量が400ミリ〜500ミリに達する恐れがあります。

すでに大雨に見舞われた地域では、少しの雨でも土砂災害の危険が高まります。土砂災害に厳重に警戒してください。低い土地の浸水や河川の増水・氾濫にも警戒してください。アンダーパスは冠水しやすいため、車の走行は避けてください。

台風7号は27日の日中に最接近 和歌山県南部は高波に警戒 暴風の恐れも

台風7号の接近に伴い、27日(土)は海上では非常に強い風が吹き、和歌山県南部では大しけとなるでしょう。



27日(土)に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

近畿北部陸上 10メートル(20メートル)

近畿北部海上 13メートル(25メートル)

近畿中部陸上 15メートル(30メートル)

近畿中部海上 20メートル(30メートル)

近畿南部陸上 18メートル(30メートル)

近畿南部海上 23メートル(35メートル)



27日(土)に予想される波の高さは、

近畿北部 1.5メートル

近畿中部 4メートル うねりを伴う

近畿南部 6メートル うねりを伴う



となっています。和歌山県南部では、うねりを伴った高波に警戒してください。

台風の進路などによっては和歌山県南部で暴風となる可能性があります。強風にも十分注意をしてください。